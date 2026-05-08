Gobernabilidad y economía serán los ejes de la reunión convocada por Paz

El Gobierno confirmó ayer la realización del encuentro entre gobernadores, alcaldes y representantes de instituciones con el objetivo de sentar las bases de “una agenda compartida para un nuevo ciclo económico, político y social” y que además estará abierto a otras temáticas, sin exclusión.

La reunión será mañana en la ciudad de Cochabamba a partir de las 9:00.

Varias autoridadades subnacionales, como el gobernador de La Paz, ya confirmaron su presencia.

“La agenda está establecida, absolutamente abierta al debate, como debe ser todo lo que signifique proyectos de ley en cuanto a hidrocarburos, minería, inversión, energía, Bolivia verde. Hay que encarar una serie de reformas estructurales en nuestra Constitución, eso es irreversible”, afirmó Paz en rueda de prensa.

El punto de partida del encuentro será debatir al menos 10 leyes enfocadas en hidrocarburos, minería, inversión y energía.

El encuentro convocado por Paz se realizará al final de una semana de conflictos liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), maestros, campesinos , trasportistas y otros.

Entre las demandas de los sectores están el aumento de salarios, la mejora de la calidad de los combustibles .

Por su lado, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que la idea de este encuentro “es trabajar en torno a una intención sincera: dialogar de manera directa sobre los distintos retos”, afirmó Gálvez y remarcó que se buscará “poner los cimientos del cambio profundo que necesita la patria”.

Temáticas

El encuentro nacionaltendrá al menos cuatro temas centrales, informó el viceministro de Coordinación Legislativa Wilson Santamaría.

Entre los temas a debatir figuran la sostenibilidad del modelo económico y el equilibrio fiscal; la crisis y transición energética; la reconstrucción institucional; y la discusión del modelo de redistribución 50/50.

“Cuando los gobernadores y las alcaldías le cuentan al país en qué situación reciben esas instituciones, se va a ver realmente cómo estamos”, aseguró el viceministro.

El viceministro sostuvo que la seguridad jurídica y la atracción de inversiones deben ser discutidas entre las fuerzas políticas y los distintos sectores del país, debido a que empresas de los rubros petrolero, minero, industrial y tecnológico consideran poco atractiva la seguridad jurídica para invertir en Bolivia.

Suspensión

En tanto el analista político, Marcelo Arequipa, sugirió al Gobierno postergar la reunión convocada para el fin de semana, para definir una agenda nacional, para resolver los conflictos que están alrededor, como las amenazas de iniciar protestas de los empresarios de Santa Cruz, además de los protagonizados por las organizaciones sociales y, a partir de ahí, recién convocar a ese encuentro nacional.