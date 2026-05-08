Paz afirma que 10 leyes "ya están listas" para presentarse: incluye la de Hidrocarburos, de Minería y la Electoral

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, en un acto en el que se le entregó el título Honoris Causa de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), afirmó que "ya están listas" 10 nuevas leyes, de las 15 que anticipó presentará su Gobierno, para "cambiar" el país.

"Ya están listas. Estos meses hemos trabajado para tenerlas listas, para ir al debate", aseveró.

En ese sentido, recordó que el jueves ya fue presentado ante los medios de comunicación la nueva Ley de Electricidad. La misma, según información oficial, tiene los objetivos de garantizar el suministro de electricidad a mediano y largo plazo; incorporar las energías renovables "sobre todo en el corto y mediano plazo"; garantizar el cobro de tarifas equitativas; e implementar "un nuevo modelo de mercado eléctrico donde participe activamente el sector privado".

Empero, Paz también detalló cuáles son las otras nueve leyes que, aseguró, están listas para ser presentadas para su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional A(LP).

"Están listas la Ley de Inversiones, la Ley de Minería, la Ley de de Economía Verde, la Ley de Emprendedores, la Ley nueva electoral - que tenemos que cambiar para dar seguridad a la población-, la Ley de Justicia, la Ley de Seguridad Nacional, y la Ley de Reducción del Estado y la burocracia", afirmó el Jefe de Estado.

Afirmó que esas 10 leyes forman parte de un paquete de 15 normas básicas que considera fundamentales para lograr la transformación del Estado.

Horas antes, el Presidente, en reunión con dirigentes gremiales de El Alto, aseveró que el futuro de La Paz depende de una nueva Ley de Hidrocarburos, al señalar que el departamento perdió oportunidades de desarrollo por decisiones tomadas en anteriores gobiernos.

"El Alto puso sacrificio para que el gas fuera para los bolivianos. Esa lucha del pueblo alteño se expresó en la Ley 3058. (...) Resulta que la plata que se iba a invertir en La Paz se la llevaron a otros lugares del país para descubrir el mar de gas. (...) El futuro de La Paz depende de una nueva ley de Hidrocarburos", sostuvo.



