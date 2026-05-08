Yussef Akly, expresidente de YPFB, abandonó el país de manera irregular y el Gobierno instruye investigación

Yussef Akly, quien fungió como Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en los primeros meses del Gobierno de Rodrigo Paz y es uno de los principales apuntados por el problema de la distribución de gasolina de mala calidad, abandonó el país de manera irregular, según denunció el Ministerio de Gobierno.

A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno informó que Akly "habría abandonado el territorio nacional vulnerando la Ley N° 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales".

La norma establece que toda autoridad que concluya funciones debe permanecer en el país por un periodo de seis meses, con la finalidad de garantizar su disponibilidad ante cualquier proceso de fiscalización, auditoría, investigación o requerimiento de rendición de cuentas emergente de su gestión pública.

En ese sentido, el Ministerio informó que, a través la Dirección General de Migración, "ha instruido de manera inmediata el inicio de una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a todos los funcionarios y servidores públicos que hubieran facilitado, permitido u omitido controles que derivaron en la salida irregular del ex ejecutivo de YPFB".

"El Gobierno Nacional será absolutamente firme en la aplicación de la ley y no tolerará ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencias para evadir las responsabilidades que corresponden a exautoridades del Estado boliviano", señala el comunicado.

Finalmente, el Ministerio aseveró que "ningún exfuncionario tendrá privilegios ni tratamiento preferencial por razones políticas, partidarias o personales".

"El cumplimiento de la ley debe cumplirse sin excepción y con el mismo rigor para todos", añade el texto.

Akly fue Presidente de YPFB hasta el 30 de marzo, cuando fue reemplazado por Claudia Cronenbold, quien renunció a su cargo poca semanas después.

Akly es uno de los principales apuntados por la distribución de la gasolina de mala calidad en el país y tiene denuncias en su contra por la presunta compra de petróleo con sobreprecio.