Falleció Rosario Paz Zamora, tía del Presidente Rodrigo Paz

Rosario Paz Zamora, tía del presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz, y hermana del exmandatario Jaime Paz, falleció en las últimas horas, según pudo confirmar este sábado el periódico digital Urgente.bo.

Rosario fue una de las personas más influyentes de la familia en la vida política de Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993.

En el gobierno de Paz Zamora, Rosario estuvo a cargo de la oficina de acción social de la Presidencia de Bolivia.

No se conocen los detalles de la muerte de Rosario.