Gobernaciones y municipios ganarían mayor libertad operativa tras la demanda del Ejecutivo contra los candados de la Ley de Autonomías

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció este sábado que el Gobierno enviará la Ley de Autonomías al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para denunciar los artículos que cercenan las libertades a los gobiernos subnacionales.

"Durante mucho tiempo nos han dicho que la Ley de las Autonomías estaba para impulsarla, pero en realidad ha sido el marco bajo el cual se le ha cercenado a las autonomías muchas libertades", afirmó en el cierre del encuentro político que se celebró en Cochabamba.

"Se les decía que tenían autonomías, pero en el fondo les quitaron libertad financiera, libertad competencial y la capacidad normativa efectiva", sostuvo.

En ese marco, anunció: "Por lo tanto, estamos denunciando la Ley de Autonomías, vamos a enviar a revisión constitucional esa ley, principalmente entre los artículos 82 y 100 que les quitan todas las libertades a los Gobiernos subnacionales".

Espinoza invitó a los alcaldes y gobernadores del país a sumarse a la denuncia porque dijo que el Gobierno considera que "esa va a ser la base de la construcción del 50/50".

Explicó que "denunciando esa ley, que le quita las libertades a los Gobiernos subnacionales, empezamos a construir la base de una verdadera relación horizontal entre el Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales".