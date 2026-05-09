El gobernador de Santa Cruz espera que la propuesta 50/50 sea considerada en el presupuesto general del 2027

Durante su intervención en el encuentro nacional que organizó el Gobierno, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, antes de dar énfasis a la necesidad de aplicar la propuesta del modelo 50/50 para la distribución de recursos, dedicó unos minutos a hablar sobre la abrogación del proyecto de Ley 1720 que para el sector productivo y de cívicos de Santa Cruz, representaría una preocupación.

Velasco señaló que la norma aprobado en la Cámara Baja representa "un atentado contra los pequeños productores" al considerar que limita su libertad de decidir sobre su producción.

Ante esta situación, defendió que la medida sea "optativa y voluntaria" y recomendó que el proyecto no sea aprobado en el Senado.

Asimismo, planteó que la aplicación de la conversión de propiedades sea regionalizada.

"Respetemos la libertad de elegir", exclamó la autoridad.

Frente a su propuesta que llevó al encuentro, insistió en la necesidad de avanzar en el plan 50/50 para la distribución de recursos y aseguró que existe "un desfase entre competencias y recursos" en las gobernaciones y municipios.

En ese marco pidió definir mesas de trabajo y consensos para consolidar una propuesta unificada que pueda incorporarse al Presupuesto General del Estado (PGE) 2027.

"Le tomo la palabra, confío en el presidente. Le pido que honremos nuestra palabra" finalizó Velasco.