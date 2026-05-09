Ministerio de Educación convoca a federaciones de maestros rurales a retomar el diálogo

El Ministerio de Educación convocó a las federaciones departamentales y regionales de la Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia a retomar el diálogo, en un intento por atender las demandas del sector y avanzar en acuerdos conjuntos.

Mediante una carta, la ministra de Educación, Beatriz García, reiteró la disposición del Gobierno de mantener una política de "puertas abiertas" y diálogo permanente. La autoridad subraya que los avances en el sistema educativo deben construirse mediante procesos "responsables, técnicos y sostenibles".

La invitación establece la realización de una reunión el martes 12 de mayo a las 15:00 en la ciudad de Cochabamba, en el centro de eventos La Riviera, con el objetivo de reiniciar las conversaciones bajo un marco de respeto mutuo y transparencia.

Desde el Ministerio se destacó la importancia de retomar el intercambio con el magisterio rural para abordar los temas pendientes y prevenir mayores conflictos en el sector educativo.

El llamado se produce luego de que sectores del magisterio anunciaran un paro de actividades para el lunes 11 de mayo, como medida de presión y en demanda de atención a sus principales requerimientos.