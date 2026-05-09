Pando y Beni describen una situación económica crítica y se declaran en "estado de velorio"

Los gobernadores de Pando y Beni advirtieron este sábado que ambas regiones atraviesan una crisis financiera extrema y afirmaron que la situación económica de sus departamentos equivale a un "estado de velorio", marcado por deudas, falta de infraestructura e insuficiente apoyo estatal.

Durante el Encuentro Nacional realizado en Cochabamba, las autoridades amazónicas coincidieron en demandar mayor atención del Gobierno central, políticas diferenciadas para la región y una redistribución de recursos que considere las particularidades territoriales de la Amazonía boliviana.

La gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva, sostuvo que su departamento continúa siendo uno de los más aislados del país y reclamó por la falta de integración caminera después de más de una década de espera.

"Pando ha esperado más de 15 años por una carretera troncal que lo conecte plenamente con el resto del país", afirmó.

La autoridad explicó que la falta de infraestructura limita la competitividad de sectores productivos como la castaña y afecta el desarrollo económico regional.

Asimismo, alertó que varios municipios enfrentan problemas financieros severos, con deudas acumuladas y cuentas congeladas que dificultan la ejecución de proyectos y servicios básicos.

En ese contexto, pidió declarar prioridad nacional la integración vial de Pando e impulsar políticas fiscales, logísticas y energéticas diferenciadas para los departamentos fronterizos de la Amazonía.

De Paiva también cuestionó que la distribución de recursos se base únicamente en criterios poblacionales y pidió incorporar variables territoriales y ambientales.

"La Amazonía no es solo población; es territorio, biodiversidad, frontera y soberanía", sostuvo.

BENI DICE LO QUE SIENTE

Por su parte, el gobernador de Beni, Jesús Eguez, afirmó que la situación financiera de su departamento es incluso más delicada de lo que enfrentan otras regiones del país.

"Si otras gobernaciones están en terapia intensiva, Beni y Pando estamos en velorio o pre-velorio", declaró.

La autoridad beniana reveló que el departamento mantiene una deuda cercana a los 20 millones de bolivianos por consumo eléctrico y pidió al Ministerio de Hidrocarburos y a ENDE un plazo adicional para evitar cortes de energía.

Eguez sostuvo que las regiones deben ser consideradas como actores estratégicos para la recuperación económica nacional y destacó el potencial productivo del Beni en sectores como la ganadería, agricultura, castaña y actividad forestal.

Según explicó, el departamento aporta actualmente alrededor de 600 millones de dólares a la economía nacional y proyecta incrementar esa cifra en los próximos años mediante inversiones y mejores condiciones logísticas.

Finalmente, ambos gobernadores coincidieron en que cualquier acuerdo nacional sobre redistribución de recursos y desarrollo económico debe contemplar un tratamiento especial para la Amazonía, debido a sus características geográficas y su aporte ambiental y productivo al país.