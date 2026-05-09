Paz alerta que un "sicariato" busca la ruptura democrática y llama a un acuerdo nacional para la "estabilidad"

En el inicio del encuentro que convocó a autoridades y lideres políticos, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, advirtió que el país sufre por el "sicariato" no solo delincuencial, sino también democrático.

"Pasamos momentos difíciles. Hay regiones que viven el sicariato, no solo de lo ilícito, sino de lo democrático", aseveró el Jefe de Estado.

Paz, en ese sentido, afirmó que hay, a través de ese "sicariato", hay quienes "quieren llegar a una ruptura democrática para evitar los cambios".

"Son "sicariatos" que no quieren que la corrupción se vaya, que no quieren la transparencia, el 50/50, que no quiere que las normas sean parte del desarrollo y aplicación para generar un nuevo futuro a la patria", aseveró.

Insistió que ese "sicariato" está presidente en busca de que la democracia y el desarrollo de una nueva realidad económica para el país sea viable.

"Ese "sicariato" esta entre nosotros y nos tenemos que defender y la defensa es la democracia", aseveró.

En ese marco, Paz señaló que el Encuentro que convocó y que se desarrolla en Cochabamba es la oportunidad para que el país inicie una "nueva etapa" en la que la pluralidad "no es un problema, sino una fortaleza".

El mensaje de Paz se da en medio de un paro indefinido y escalonado, además de bloqueos de caminos, liderado por la Central Obrera Boliviana (COB) en alianza con otros sectores como os campesinos de La Paz y otros departamentos.