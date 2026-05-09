Paz a los dirigentes que convocan a bloquear: "¿Quién eres vos para no dialogar?"

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OXÍGENO
Publicado el 09/05/2026 a las 19h18
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El presidente del Estado, Rodrigo Paz, lanzó un duro mensaje a los dirigentes que convocan a sus organizaciones a bloquear en lugar de dialogar. Sin mencionarlo directamente, Paz aprovechó su discurso para criticar a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), cuyo máximo líder es Mario Argollo.

El Jefe de Estado criticó que, según dijo, hay dirigentes que ganan "más de 40 mil bolivianos" y manejan "110 millones de bolivianos al año" por representar a sus sectores, pero aún así se niegan a dialogar para encontrar soluciones a sus demandas.

"Hay dirigentes que manejan más de Bs 110 millones al año representando a sus sectores, porque las retenciones en el Estado así se han dado por norma y resulta que se dan el lujo de decir: 'yo no voy a ir a hablar, yo no voy a ir a dialogar'. ¿Quién eres vos para no dialogar, si tu mandato es resolver y consensuar los problemas entre los bolivianos?", cuestionó.

Por eso, afirmó que es necesario "revisar como nos estamos relacionando" ya que esos sectores, recordó, forman parte de la patria y no pueden perjudicar al resto de la población con sus medidas de presión.

En ese sentido, Paz también cuestionó que los que bloquean quieran "ser pobres" ya que, aseguró, esas medidas afectan económicamente al país y particularmente a los departamentos donde se realizan.

Sostuvo que "cuanto mayor bloqueas, menor capacidad de desarrollo y producción" y afirmó que "los departamentos más pobres suelen ser los que mayor bloqueo generan".

En ese contexto, pidió resolver las diferencias mediante el diálogo y remarcó que "los conflictos deben enfrentarse en la cancha democrática".

 

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