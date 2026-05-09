Revilla aguarda que el Encuentro Nacional concluya con tareas y acciones concretas para dar tranquilidad al país

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, destacó este sábado la realización del Encuentro Nacional en Cochabamba, que reúne a diversos sectores del país, y manifestó su expectativa de que el evento concluya con tareas y acciones concretas que brinden tranquilidad a la población.

«Estamos en una crisis económica muy dura, además de una crisis política, institucional y legal. Por lo tanto, si al final de la jornada podemos concluir con tareas y acciones concretas que no solo correspondan a las autoridades, sino también a este conjunto de otros actores sociales, económicos y productivos, creo que vamos a poder establecer un camino para darle tranquilidad al pueblo boliviano», indicó.

Revilla asistió a Cochabamba con la convicción de que, para enfrentar la crisis, se requiere el concurso y la participación de todos los actores políticos, sociales e institucionales.

El gobernador remarcó la importancia de que, al finalizar el encuentro, se establezca un cronograma de trabajo con tareas y acciones que permita avanzar hacia la estabilidad y las reformas que necesita el país.