Transporte pesado reporta más de 3.000 camiones varados y alista denuncia contra bloqueadores

El primer secretario de la Federación de Transporte Pesado, Nelson Carrillo, advirtió que el sector presentará denuncias formales contra dirigentes que promueven los bloqueos, denunció pérdidas económicas y alertó que más de 3.000 camiones permanecen varados en distintas carreteras del país debido a las medidas de presión.

"Estamos tratando de gestionar toda esta situación para hacer la denuncia, presentar contra los dirigentes que están perjudicando a este sector del transporte", manifestó Carrillo a Urgente.bo.

El dirigente señaló que existen más de 3.000 camiones detenidos en diferentes rutas. Explicó que solo en la carretera hacia Desaguadero y Laja hay cerca de 2.200 motorizados varados, mientras que en sectores como Sica Sica y Konani se reportan entre 800 y 1.000 vehículos parados.

Carrillo lamentó que muchos choferes permanezcan varios días sin condiciones adecuadas para alimentarse o asearse. Indicó que algunos transportistas incluso improvisaron "ollas comunes" para sobrevivir en medio de los bloqueos.

"Los compañeros se están haciendo entre todos una olla común; lo que pueden están cocinando, se están poniendo papa, chuñito. Así están tratando de sobrevivir", relató el dirigente.

Sobre las pérdidas económicas, Carrillo afirmó que, por cada semana perdida, un camión deja de generar aproximadamente Bs 18.000 en rutas nacionales. En el transporte internacional, aseguró que el perjuicio oscila entre 2.000 y 3.000 dólares por motorizado.