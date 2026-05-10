Día del Periodista: La ANP alienta a preservar los principios del digno oficio

Los periódicos bolivianos representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) convocaron a las mujeres y hombres que desempeñan el digno oficio de periodistas a defender y preservar los principios de la profesión y a promover el cumplimiento de las normas de responsabilidad y veracidad.

En el Día del Periodista Boliviano, instituido mediante decreto supremo el 10 de mayo de 1938, la organización de medios impresos expresó su reconocimiento a los reporteros, editores, fotógrafos, videógrafos y personal que integra las redacciones de diarios, radioemisoras, canales de televisión y plataformas informativas.

“En medio de una caótica, acelerada y confusa irrupción de medios tecnológicos debe prevalecer la práctica de un periodismo de calidad, respetuoso de las normas éticas y con responsabilidad ante los lectores”, señala el mensaje del presidente de la ANP, Jorge Carrasco.

“Marcar una distancia con las prácticas contrarias a la veracidad y las tendencias que estimulan la desinformación, el uso desmedido de recursos textuales y gráficos para crear ambientes orientados a manipular estados de ánimo colectivo, es la enorme labor de los periodistas que cultivan su labor con esfuerzo”, destacó el directivo de los medios escritos.

Carrasco considera que en este momento en que se distribuyen mensajes sin responsabilidad a través de las redes sociales, el periodista es el principal protagonista para ofrecerle a los lectores la seriedad de su labor en la recolección, el procesamiento, la verificación y difusión de datos informativos de interés general.

La ANP ratificó la permanente defensa de las libertades de prensa y de expresión ante el hostigamiento, las agresiones verbales y físicas que sufren los periodistas durante coberturas de conflictos sociales.

La organización lamenta que los actores de movimientos políticos y sociales dirijan sus ataques contra los periodistas bajo consignas que, por casi veinte años, buscaron desacreditar, desprestigiar y anular la poco valorada función del periodismo.

Los periódicos asociados a la ANP reafirmaron su vocación de servicio a los lectores, la defensa de las instituciones democráticas y de la libre difusión de ideas y pensamientos.