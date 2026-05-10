Drogas “nuevas” se instalan en entornos juveniles y generan alarma

País
MICHEL ZELADA CABRERA
Publicado el 10/05/2026 a las 11h22
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Un estudio del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (Obscd) determinó en 2025 que uno de sus hallazgos más relevantes fue la  “identificación incipiente, pero significativa de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) en entornos universitarios de Bolivia.

La investigación admite que si bien su reconocimiento no es mayoritario, se observa que drogas como el “tusi” (11,5%), el LSD (28,4%) y otras como el  Spice, la Salvia Divinorum o el Peyote, ya son conocidas por una parte de la población estudiantil, especialmente en universidades privadas.

Ketamina

Sobre el secuestro de frascos con ketamina, el comandante de la Felcn en Cochabamba, Alexander Barrientos, detalló que el caso está en investigación para conocer el origen de esta sustancia en Cochabamba y para qué fines estaba destinada.

La ketamina es un fármaco anestésico de uso médico y veterinario, sin embargo, en dosis recreativas produce  efectos disociativos en el consumidor.

La sustancia está bajo fiscalización en varios países debido a su uso indebido. Se utiliza también como materia prima para la fabricación de otras drogas como el “tusi”.

Barrientos presume que además de  la persona detenida por transportar la ketamina, existen otras personas involucradas.

“Lamentablemente estas sustancias ya están circulando en nuestro país contaminando y envenenando a nuestros jóvenes y adolescentes. Es una preocupación para la Felcn y estamos haciendo todos los esfuerzos para sacar del mercado esta droga y poner a los responsables de su tráfico a disposición de las autoridades competentes”, dijo Barrientos.

El policía agregó que existen personas inescrupulosas en la ciudad que se dedican a esta actividad ilícita.

Peligroso

En tanto, el mayor B. Argote, especialista en químicos de la Felcn, también lamentó que la Ketamina esté circulando en el país, porque es una droga altamente adictiva y produce efectos alucinógenos y disociativos.  “Lo que puede llevar a la necesidad de poder obtener más de esta sustancia en el consumidor ocasionando graves riesgo para la salud, pues a largo plazo puede causar daños en el área de los pulmones”.

El uso de la ketamina va acompañado de hechos delictivos. Según Argote, al ser una droga que causa sedación  e inmovilidad, esta sustancia puede provocar en el consumidor inclinación a las agresiones sexuales y delitos contra la propiedad.

Informes recientes de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) advierten que Bolivia ya no es únicamente un país productor y de tránsito de cocaína y agregan que está ocurriendo otro fenómeno clave:  la diversificación del mercado de drogas, con creciente presencia de sustancias sintéticas y nuevas drogas psicoactivas.

Las NSP  ya no son marginales en Bolivia, han pasado de ser importadas en pequeñas cantidades a circular en redes de narcotráfico más organizadas y en ocasiones vinculadas a rutas internacionales.

El fentanilo

En diciembre de 2023 en Santa Cruz se encendió la alarma luego que la Felcn y la Aduana Nacional (AN) decomisaron un lote de 3.050 unidades de fentanilo.

Este fármaco es conocido como “la droga zombi” en Estados Unidos y causa graves consecuencias en la salud de los consumidores.

Según informó Unitel en esa ocasión,  el fármaco está disponible en las farmacias y hospitales del país desde hace varias décadas y se usa para paliar las dolencias de pacientes con cáncer u otras enfermedades terminales. Sin embargo, la Policía no pudo confirmar el uso lícito de ese cargamento en particular.

Una nota publicada por Bolivia Verifica el 28 de diciembre de 2023 cita al médico toxicólogo del hospital del Niño “Manuel Ascencio Villarroel”, Vitaliano Omonte Argote, quien aseguró que el fentanilo es un sedante que sirve para hacer “dormir a los pacientes. Cuando la aplicación (dosis) no es la correcta, la persona puede sufrir un paro cardiorrespiratorio y si en ese momento no existe asistencia médica adecuada, morirá”.

Omonte reveló a Bolivia Verifica que en Cochabamba existen tres casos de adicción al fentanilo y que estas personas se dan modos para conseguir el fármaco de forma ilegal, ya que para comprar la dosis se requiere de una receta retenida.

“Tusi” o cocaína rosada

En octubre de 2025 la Felcn desmanteló una fábrica artesanal de “tusi” que operaba en una casa particular en la zona de Sarco.

La Felcn informó en esa ocasión que el seguimiento a tres  mujeres consumidoras de esta droga permitió desmantelar la factoría.

La sustancia incautada también es conocida como “cocaína rosada” por su color característico y su forma de presentación. Se trata de una droga altamente adictiva que provoca fuertes alteraciones en el sistema nervioso, cambios bruscos de ánimo y aceleración del ritmo cardíaco.

La “tusi” contiene cocaína, ketamina y saborizantes utilizados para la elaboración de postres. Produce alteración del sistema nervioso, cambios de ánimo y aceleración del ritmo cardíaco. Es altamente adictiva”, advirtieron las autoridades.

Sobre las motivaciones de los consumidores para acudir a este tipo de drogas, el estudio de Caracterización del Consumo de Drogas Ilícitas en Entornos Universitarios ; Casos la paz y El Alto, cita la existencia de factores como la búsqueda de experiencias recreativas, la presión social y la disponibilidad dentro de espacios sociales (bares, discotecas, eventos universitarios) como catalizadores del inicio o mantenimiento del consumo de sustancias ilícitas.

Las NSP

Otro  de los hallazgos relevantes del estudio se relaciona con la presencia de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) en el imaginario y experiencia de los estudiantes.

Aunque con menor  nivel de conocimiento general respecto a sustancias tradicionales como marihuana o cocaína,  se detectó un nivel significativo de identificación de drogas emergentes como “tusi”, “ketamina” y  spice, sobre todo entre estudiantes de universidades privadas y varones.

El estudio señala la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana y las estrategias de vigilancia sobre el  mercado de drogas en expansión.

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