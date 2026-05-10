Evo admite que el Trópico votó por Rodrigo Paz y Edmand Lara porque era el "mal menor"

El expresidente Evo Morales afirmó este domingo que gran parte de las organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba respaldaron en la segunda vuelta electoral al binomio Rodrigo Paz-Edmand Lara por considerarlo el "mal menor" frente a una eventual victoria de Jorge "Tuto" Quiroga.

Durante su programa dominical, Morales sostuvo que existía temor en la región de que un gobierno de Quiroga aplicara políticas represivas y violentas contra los sectores sociales.

"Aquí el Trópico también votó por Rodrigo y Lara. Claro, con Tuto como presidente, cada semana un muerto; un solo día tres muertos a bala", afirmó el exmandatario.

Morales realizó estas declaraciones al referirse al rol de algunos medios de comunicación y encuestas durante el proceso electoral, señalando que inicialmente se proyectaba un triunfo de Samuel Doria Medina en primera vuelta y posteriormente de Tuto Quiroga, aunque finalmente el ganador fue Rodrigo Paz.

Asimismo, destacó que la candidatura de Edmand Lara influyó en el respaldo obtenido por el binomio del PDC debido a su perfil "popular" y a su imagen de expolicía expulsado por denunciar hechos de corrupción.

Sin embargo, Morales aseguró que posteriormente sus bases rechazaron la teoría del "mal menor" al considerar que "todos los candidatos de la derecha son iguales". "Ahora mira, se ha cumplido", afirmó el líder cocalero, al señalar que sectores vinculados al actual oficialismo habrían intentado acercarse a él para negociar espacios políticos.

El exmandatario comparó el actual escenario político con lo ocurrido en 1985, cuando -según recordó- gran parte de la población apoyó a Víctor Paz Estenssoro como "mal menor", decisión que derivó posteriormente en la relocalización de miles de trabajadores mineros.

"Hoy la historia se repite porque la derecha se caracteriza por incumplir sus ofertas electorales", sostuvo.

Morales también criticó al gobierno de Rodrigo Paz por supuestamente incumplir promesas de austeridad y reducción del gasto público. Recordó que durante la campaña electoral el presidente y el vicepresidente anunciaron que percibirían salarios de 10.000 bolivianos mensuales.

"¿Dónde está eso? Más bien se han aumentado y los gastos corrientes han subido. No hay inversión pública, no hay para salarios", afirmó.

Asimismo, señaló que el oficialismo prometió eliminar la renta vitalicia presidencial y ejecutar programas de bonos y viviendas sociales, compromisos que -según dijo- todavía no se concretaron.

El líder del MAS también cuestionó los datos de popularidad difundidos por algunos medios de comunicación sobre la gestión de Rodrigo Paz, asegurando que existiría un rechazo superior al 70% en encuestas nacionales.

Morales advirtió que el paquete de leyes económicas anunciado por el Gobierno estaría orientado a privatizar las empresas de sectores estratégicos como hidrocarburos, energía y minería y que las reformas constitucionales que -a su juicio- facilitaría el saqueo de los recursos naturales en manos de empresas extranjeras.