Evo admite que el Trópico votó por Rodrigo Paz y Edmand Lara porque era el "mal menor"

País
ERBOL
Publicado el 10/05/2026 a las 17h09
ESCUCHA LA NOTICIA

El expresidente Evo Morales afirmó este domingo que gran parte de las organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba respaldaron en la segunda vuelta electoral al binomio Rodrigo Paz-Edmand Lara por considerarlo el "mal menor" frente a una eventual victoria de Jorge "Tuto" Quiroga.

Durante su programa dominical, Morales sostuvo que existía temor en la región de que un gobierno de Quiroga aplicara políticas represivas y violentas contra los sectores sociales.

"Aquí el Trópico también votó por Rodrigo y Lara. Claro, con Tuto como presidente, cada semana un muerto; un solo día tres muertos a bala", afirmó el exmandatario.

Morales realizó estas declaraciones al referirse al rol de algunos medios de comunicación y encuestas durante el proceso electoral, señalando que inicialmente se proyectaba un triunfo de Samuel Doria Medina en primera vuelta y posteriormente de Tuto Quiroga, aunque finalmente el ganador fue Rodrigo Paz.

Asimismo, destacó que la candidatura de Edmand Lara influyó en el respaldo obtenido por el binomio del PDC debido a su perfil "popular" y a su imagen de expolicía expulsado por denunciar hechos de corrupción.

Sin embargo, Morales aseguró que posteriormente sus bases rechazaron la teoría del "mal menor" al considerar que "todos los candidatos de la derecha son iguales". "Ahora mira, se ha cumplido", afirmó el líder cocalero, al señalar que sectores vinculados al actual oficialismo habrían intentado acercarse a él para negociar espacios políticos.

El exmandatario comparó el actual escenario político con lo ocurrido en 1985, cuando -según recordó- gran parte de la población apoyó a Víctor Paz Estenssoro como "mal menor", decisión que derivó posteriormente en la relocalización de miles de trabajadores mineros.

"Hoy la historia se repite porque la derecha se caracteriza por incumplir sus ofertas electorales", sostuvo.

Morales también criticó al gobierno de Rodrigo Paz por supuestamente incumplir promesas de austeridad y reducción del gasto público. Recordó que durante la campaña electoral el presidente y el vicepresidente anunciaron que percibirían salarios de 10.000 bolivianos mensuales.

"¿Dónde está eso? Más bien se han aumentado y los gastos corrientes han subido. No hay inversión pública, no hay para salarios", afirmó.

Asimismo, señaló que el oficialismo prometió eliminar la renta vitalicia presidencial y ejecutar programas de bonos y viviendas sociales, compromisos que -según dijo- todavía no se concretaron.

El líder del MAS también cuestionó los datos de popularidad difundidos por algunos medios de comunicación sobre la gestión de Rodrigo Paz, asegurando que existiría un rechazo superior al 70% en encuestas nacionales.

Morales advirtió que el paquete de leyes económicas anunciado por el Gobierno estaría orientado a privatizar las empresas de sectores estratégicos como hidrocarburos, energía y minería y que las reformas constitucionales que -a su juicio- facilitaría el saqueo de los recursos naturales en manos de empresas extranjeras.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Gobierno y sectores sociales acuerdan levantamiento de bloqueos en Caranavi
2
Gobierno denuncia que bloqueadores dañaron con taladro la vía La Paz-Oruro
3
Aviso UCB
4
Operativo antidroga desarticula núcleo armado vinculado a Marset en Santa Cruz
5
Día del Periodista: La ANP alienta a preservar los principios del digno oficio

Más en País

10/05/2026
Mesa afirma que gobiernos del MAS debilitaron el pluralismo y el diálogo democrático en el país
El expresidente Carlos Mesa afirmó este domingo que los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo (MAS), debilitaron el...
Ver más
10/05/2026
Gobierno activa puente aéreo con carne de res y pollo para abastecer a La Paz
El Gobierno nacional activó un puente aéreo para garantizar el abastecimiento de alimentos en la ciudad de La Paz, ante las dificultades de provisión generadas...
Ver más
La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Comerciantes Minoristas, Vivanderos, Artesanos y Trabajadores por Cuenta Propia del Estado Plurinacional de Bolivia expresó su profunda...
Ver más
10/05/2026
Gremiales de Bolivia rechazan bloqueos y advierten impacto económico en familias trabajadoras
El Gobierno nacional convocó este domingo a autoridades locales y sectores sociales a un encuentro departamental con el objetivo de definir proyectos y demandas prioritarias de cada una de las 20...
Ver más
10/05/2026
Gobierno convoca a autoridades y sectores sociales a un encuentro para definir proyectos y demandas de las provincias de La Paz
Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, denunció públicamente el grave daño que están causando los bloqueos a las carreteras del país, que no solo perjudican la...
Ver más
10/05/2026
Gobierno denuncia que bloqueadores dañaron con taladro la vía La Paz-Oruro
La lucha contra el narcotráfico en Bolivia durante los primeros cuatro meses de 2026 deja una secuencia intensa de operativos que, leídos en conjunto, permiten reconstruir una cronología marcada por...
Ver más
10/05/2026
Casi 2.500 operativos antidrogas en tres meses
En Portada
10/05/2026 Seguridad
Operativo antidroga desarticula núcleo armado vinculado a Marset en Santa Cruz
Un operativo ejecutado este domingo por efectivos del GIOE Oriente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), con apoyo del GICE y bajo...
vista
10/05/2026 País
Gobierno convoca a autoridades y sectores sociales a un encuentro para definir proyectos y demandas de las provincias de La Paz
El Gobierno nacional convocó este domingo a autoridades locales y sectores sociales a un encuentro departamental con el objetivo de definir proyectos y...
vista
10/05/2026 País
Mesa afirma que gobiernos del MAS debilitaron el pluralismo y el diálogo democrático en el país
El expresidente Carlos Mesa afirmó este domingo que los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo (MAS), debilitaron el...
vista
10/05/2026 País
El Gobierno facilitará la gestión presupuestaria de alcaldes y gobernadores
Un paquete de medidas destinadas a flexibilizar la gestión financiera de alcaldías y gobernaciones, además de la decisión del Gobierno de denunciar la Ley...
vista
10/05/2026 País
Gobierno y sectores sociales acuerdan levantamiento de bloqueos en Caranavi
El Gobierno nacional y dirigentes de organizaciones sociales y del transporte del Norte Amazónico acordaron la noche de este sábado levantar de manera...
vista
10/05/2026 País
Suena la alarma por presencia de ketamina, fentanilo y otras drogas
La cocaína y la marihuana continúan como las drogas de mayor consumo y tráfico en Bolivia, sin embargo en los últimos años también se han detectado otras...
vista
Actualidad
El expresidente Carlos Mesa afirmó este domingo que los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce Catacora, del Movimiento...
Ver más
10/05/2026 País
Mesa afirma que gobiernos del MAS debilitaron el pluralismo y el diálogo democrático en el país
El Gobierno nacional activó un puente aéreo para garantizar el abastecimiento de alimentos en la ciudad de La Paz, ante...
Ver más
10/05/2026 País
Gobierno activa puente aéreo con carne de res y pollo para abastecer a La Paz
La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Comerciantes Minoristas, Vivanderos, Artesanos y Trabajadores por...
Ver más
10/05/2026 País
Gremiales de Bolivia rechazan bloqueos y advierten impacto económico en familias trabajadoras
El expresidente Evo Morales afirmó este domingo que gran parte de las organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba...
Ver más
10/05/2026 País
Evo admite que el Trópico votó por Rodrigo Paz y Edmand Lara porque era el "mal menor"
Deportes
El Mundial 2026 se desarrollará en tres países, 16 sedes y un calendario que obliga a pensar la Copa del Mundo como una...
Ver más
10/05/2026 Fútbol Int.
Todos los estadios del Mundial 2026: sedes, capacidad y datos clave
En el fútbol español e inglés tiemblan las tablas y el miedo se apodera de hinchas de clubes históricos porque están en...
Ver más
10/05/2026 Fútbol Int.
Clubes históricos de Europa se encuentran en peligro de descender
La campaña de Bolívar con Vladimir Soria como director técnico interino va “viento en popa”, pues en cuatro partidos...
Ver más
08/05/2026 Fútbol
Buena campaña de Vladimir Soria con Bolívar: ven mejor juego y actitud de jugadores
El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró ayer que no renunciará a su cargo y que ahora aplicará el...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Mustafá seguirá en la presidencia y llevará adelante el plan B en Wilstermann; no renunciará
Doble Click
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de...
Ver más
10/05/2026 Vida
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta en Podcast Los Tiempos
Al sur de Cochabamba, en la localidad de Omereque, el majestuoso vuelo de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys), una...
Ver más
10/05/2026 Cultura
Pinturas rupestres y vestigios milenarios: el tesoro oculto de Omereque
La edición de 2026 del Festival de Cannes se abre el 12 de mayo con La Vénus Électrique, de Pierre Salvadori, con guion...
Ver más
10/05/2026 Cultura
22 películas compiten por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026
El apocalipsis es medioambiental e inminente: esto lo sabe el lector y también los miembros de la comunidad que habitan...
Ver más
10/05/2026 Cultura
Paz Soldán y su espacio para proteger el futuro