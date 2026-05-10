Gobierno convoca a autoridades y sectores sociales a un encuentro para definir proyectos y demandas de las provincias de La Paz

El Gobierno nacional convocó este domingo a autoridades locales y sectores sociales a un encuentro departamental con el objetivo de definir proyectos y demandas prioritarias de cada una de las 20 provincias del departamento de La Paz.

"Convocamos a los alcaldes electos, concejales y representantes provinciales, miembros de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, así como de las federaciones, centrales y subcentrales de las 20 provincias, al Encuentro para el Desarrollo y Progreso del departamento de La Paz, mañana lunes 11 de mayo a las 08:00, en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo", refiere la convocatoria.

De acuerdo con el reporte oficial, la reunión tiene como finalidad establecer espacios de diálogo para definir proyectos y demandas de cada provincia en áreas como infraestructura caminera, producción y desarrollo regional, entre otras.

"Uno de los propósitos centrales de este encuentro será analizar las inversiones para poner en marcha la explotación del yacimiento petrolífero de Mayaya, cuyo presupuesto de inversión fue desviado por anteriores gobiernos a otras regiones del país", señala el documento.

Desde el Gobierno se convocó a todos los representantes de la región a participar en el encuentro y se exhortó a los sectores movilizados a reorientar sus esfuerzos hacia el desarrollo del departamento.

Asimismo, se comprometió la participación de las principales autoridades nacionales de áreas estratégicas, con el propósito de acordar proyectos concretos y de rápida ejecución para beneficio de las provincias paceñas.