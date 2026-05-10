El Gobierno facilitará la gestión presupuestaria de alcaldes y gobernadores

País
Los Tiempos y agencias
Publicado el 10/05/2026 a las 10h12
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Un paquete de medidas destinadas a flexibilizar la gestión financiera de alcaldías y gobernaciones, además de la decisión del Gobierno de denunciar la Ley Marco de Autonomías ante el Tribunal Constitucional por considerar que limita las competencias y libertades de las entidades territoriales autónomas, son dos de las medidas de inmediata ejecución anunciadas por el Gobierno.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, anunció esas y otras iniciativas casi al cierre del Encuentro Nacional realizado ayer en Cochabamba.

La razón de esas medidas es que en los últimos años los gobiernos departamentales y municipales no solo perdieron recursos económicos, sino también capacidad de decisión y autonomía administrativa, precisó.

“Se hablaba de autonomías, pero en el fondo se les quitó libertad financiera, libertad competencial y capacidad normativa efectiva”, sostuvo.

Espinoza explicó que el primer grupo de medidas será incorporado en la Ley del Presupuesto General del Estado y busca otorgar mayor flexibilidad en la administración de recursos a alcaldes y gobernadores.

Entre las principales disposiciones, anunció la eliminación de la aprobación mediante ley o decreto para las modificaciones presupuestarias relacionadas con partidas de servicios personales.

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