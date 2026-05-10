Gobierno y sectores sociales acuerdan levantamiento de bloqueos en Caranavi

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ERBOL
Publicado el 10/05/2026 a las 7h29
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El Gobierno nacional y dirigentes de organizaciones sociales y del transporte del Norte Amazónico acordaron la noche de este sábado levantar de manera inmediata los bloqueos instalados en Caranavi, luego de suscribir un acuerdo que establece compromisos relacionados con el abastecimiento de combustible, el resarcimiento por daños y la rehabilitación de carreteras en la región yungueña.

El acuerdo fue suscrito en la Casa Grande del Pueblo durante una reunión encabezada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, junto a representantes de la Federación de Transporte Unificado del Norte Amazónico (FTUNA), la Federación Agropecuaria Provincial de Comunidades Interculturales de Caranaví (FAPCI-CAR), la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranaví (FAPCCA) y organizaciones gremiales y comerciales del municipio.

También participaron autoridades del Viceministerio de Régimen Interior, Viceministerio de Autonomías, Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), YPFB y legisladores nacionales.

Gobierno garantiza combustible y control de calidad

Uno de los principales puntos abordados fue la provisión de combustible y las denuncias sobre presunta gasolina de mala calidad.

En el acuerdo, el Gobierno garantizó que no existe combustible adulterado en los surtidores del país y aseguró que los responsables de irregularidades detectadas fueron procesados.

Asimismo, se determinó instalar un sistema de control de litraje en la estación de servicio de YPFB en Caranavi, el cual funcionará en coordinación con la ANH y representantes de las organizaciones sociales para verificar el volumen despachado en estaciones privadas.

También se acordó que la estación de servicio de YPFB en Caranavi atenderá las 24 horas del día, aunque la carga en bidones estará permitida únicamente hasta las 22:00.

Resarcimiento y cambio de funcionarios

Respecto a las demandas vinculadas al resarcimiento económico, el Gobierno informó que aceptará contratos privados de compra-venta como respaldo documental para acceder a compensaciones y anunció la apertura de una oficina de atención en la estación de servicio de YPFB Caranavi desde el lunes 11 de mayo.

Además, YPFB se comprometió a realizar el cambio paulatino de funcionarios de la estación de servicio de Caranavi hasta el 15 de mayo de 2026.

Plan para rehabilitar carreteras

Otro de los puntos centrales del acuerdo fue el estado de las carreteras de los Yungas, particularmente el tramo Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey.

La ABC informó que incorporará seis proyectos de rehabilitación dentro de un Plan de Emergencia financiado por CAF y FONPLATA con una inversión prevista de 125 millones de dólares.

En el caso específico del tramo Santa Bárbara-Caranavi, se acordó dividir el proyecto en dos fases, una primera etapa estimada en 75 millones de dólares y una segunda fase complementaria de 15 millones.

La ABC deberá presentar en un plazo de 20 días una propuesta técnica ajustada ante las organizaciones sociales y autoridades locales.

Asimismo, se anunció la incorporación de maquinaria pesada para trabajos de mantenimiento y conservación en los tramos:

Nueva reunión el 21 de mayo

Como parte de los compromisos asumidos, las autoridades y organizaciones sociales acordaron instalar una nueva mesa de trabajo el próximo 21 de mayo para abordar temas vinculados a salud, producción, reactivación de programas y redes departamentales de caminos.

Tras la firma del acuerdo, los sectores movilizados confirmaron el levantamiento inmediato de los bloqueos que afectaban el tránsito hacia los Yungas paceños.

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