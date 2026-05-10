Gremiales de Bolivia rechazan bloqueos y advierten impacto económico en familias trabajadoras

La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Comerciantes Minoristas, Vivanderos, Artesanos y Trabajadores por Cuenta Propia del Estado Plurinacional de Bolivia expresó su profunda preocupación ante las recientes convocatorias a movilizaciones, bloqueos y medidas de presión impulsadas por sectores políticos y sindicales vinculados a intereses partidarios.

El sector gremial y de trabajadores por cuenta propia manifestó que la población “ya no resiste más confrontación ni paralización económica”, advirtiendo que cada bloqueo genera un impacto directo en la economía cotidiana de miles de familias.

Según el pronunciamiento, estas medidas afectan especialmente al pequeño comerciante, paralizan el transporte, encarecen los productos de la canasta básica, generan escasez y golpean de forma inmediata a quienes dependen del trabajo diario para subsistir.

Los gremiales remarcaron que su sector no cuenta con salarios fijos ni estructuras de financiamiento político, por lo que dependen exclusivamente del movimiento económico diario. En ese sentido, alertaron que la paralización del comercio implica una afectación directa a sus ingresos y a la estabilidad de sus hogares.

Asimismo, cuestionaron que algunos dirigentes impulsen nuevamente escenarios de convulsión social mediante discursos que —según señalan— profundizan la división entre bolivianos y deterioran la convivencia social.

La Confederación afirmó que no forma parte de proyectos de confrontación, odio o desestabilización, y sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse a través del diálogo democrático, sin recurrir a medidas que terminen castigando a la población trabajadora.

El pronunciamiento también señala que Bolivia requiere reconstruir su economía tras años de crisis, corrupción, despilfarro y confrontación política permanente. En esa línea, advierte que la solución a los problemas del país no pasa por la conflictividad social, sino por la estabilidad, la producción, la inversión y la generación de oportunidades.

Finalmente, la organización hizo un llamado a los distintos sectores sociales, sindicales y productivos a actuar con responsabilidad histórica, priorizando el bienestar del pueblo trabajador que enfrenta actualmente una situación económica compleja.

“Bolivia necesita trabajo y unidad”, concluye el documento.