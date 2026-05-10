Gremiales de Bolivia rechazan bloqueos y advierten impacto económico en familias trabajadoras

País
Los Tiempos Digital
Publicado el 10/05/2026 a las 17h46
ESCUCHA LA NOTICIA

La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Comerciantes Minoristas, Vivanderos, Artesanos y Trabajadores por Cuenta Propia del Estado Plurinacional de Bolivia expresó su profunda preocupación ante las recientes convocatorias a movilizaciones, bloqueos y medidas de presión impulsadas por sectores políticos y sindicales vinculados a intereses partidarios.

El sector gremial y de trabajadores por cuenta propia manifestó que la población “ya no resiste más confrontación ni paralización económica”, advirtiendo que cada bloqueo genera un impacto directo en la economía cotidiana de miles de familias.

Según el pronunciamiento, estas medidas afectan especialmente al pequeño comerciante, paralizan el transporte, encarecen los productos de la canasta básica, generan escasez y golpean de forma inmediata a quienes dependen del trabajo diario para subsistir.

Los gremiales remarcaron que su sector no cuenta con salarios fijos ni estructuras de financiamiento político, por lo que dependen exclusivamente del movimiento económico diario. En ese sentido, alertaron que la paralización del comercio implica una afectación directa a sus ingresos y a la estabilidad de sus hogares.

Asimismo, cuestionaron que algunos dirigentes impulsen nuevamente escenarios de convulsión social mediante discursos que —según señalan— profundizan la división entre bolivianos y deterioran la convivencia social.

La Confederación afirmó que no forma parte de proyectos de confrontación, odio o desestabilización, y sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse a través del diálogo democrático, sin recurrir a medidas que terminen castigando a la población trabajadora.

El pronunciamiento también señala que Bolivia requiere reconstruir su economía tras años de crisis, corrupción, despilfarro y confrontación política permanente. En esa línea, advierte que la solución a los problemas del país no pasa por la conflictividad social, sino por la estabilidad, la producción, la inversión y la generación de oportunidades.

Finalmente, la organización hizo un llamado a los distintos sectores sociales, sindicales y productivos a actuar con responsabilidad histórica, priorizando el bienestar del pueblo trabajador que enfrenta actualmente una situación económica compleja.

“Bolivia necesita trabajo y unidad”, concluye el documento.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Gobierno y sectores sociales acuerdan levantamiento de bloqueos en Caranavi
2
Gobierno denuncia que bloqueadores dañaron con taladro la vía La Paz-Oruro
3
Aviso UCB
4
Operativo antidroga desarticula núcleo armado vinculado a Marset en Santa Cruz
5
Día del Periodista: La ANP alienta a preservar los principios del digno oficio

Lo más compartido

1
Diputados aprueban la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras
2
Balacera tras un campeonato de fútbol deja un fallecido en Oruro
3
Casi 2.500 operativos antidrogas en tres meses
4
Embajador de Irán aclara que se refirió a Cochabamba como "Capital Cultural-Gastronómica"
5
Gobierno y sectores sociales acuerdan levantamiento de bloqueos en Caranavi

Más en País

10/05/2026
Mesa afirma que gobiernos del MAS debilitaron el pluralismo y el diálogo democrático en el país
El expresidente Carlos Mesa afirmó este domingo que los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo (MAS), debilitaron el...
Ver más
10/05/2026
Gobierno activa puente aéreo con carne de res y pollo para abastecer a La Paz
El Gobierno nacional activó un puente aéreo para garantizar el abastecimiento de alimentos en la ciudad de La Paz, ante las dificultades de provisión generadas...
Ver más
El expresidente Evo Morales afirmó este domingo que gran parte de las organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba respaldaron en la segunda vuelta electoral al binomio Rodrigo Paz-Edmand Lara...
Ver más
10/05/2026
Evo admite que el Trópico votó por Rodrigo Paz y Edmand Lara porque era el "mal menor"
El Gobierno nacional convocó este domingo a autoridades locales y sectores sociales a un encuentro departamental con el objetivo de definir proyectos y demandas prioritarias de cada una de las 20...
Ver más
10/05/2026
Gobierno convoca a autoridades y sectores sociales a un encuentro para definir proyectos y demandas de las provincias de La Paz
Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, denunció públicamente el grave daño que están causando los bloqueos a las carreteras del país, que no solo perjudican la...
Ver más
10/05/2026
Gobierno denuncia que bloqueadores dañaron con taladro la vía La Paz-Oruro
La lucha contra el narcotráfico en Bolivia durante los primeros cuatro meses de 2026 deja una secuencia intensa de operativos que, leídos en conjunto, permiten reconstruir una cronología marcada por...
Ver más
10/05/2026
Casi 2.500 operativos antidrogas en tres meses
En Portada
10/05/2026 Seguridad
Operativo antidroga desarticula núcleo armado vinculado a Marset en Santa Cruz
Un operativo ejecutado este domingo por efectivos del GIOE Oriente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), con apoyo del GICE y bajo...
vista
10/05/2026 País
Gobierno convoca a autoridades y sectores sociales a un encuentro para definir proyectos y demandas de las provincias de La Paz
El Gobierno nacional convocó este domingo a autoridades locales y sectores sociales a un encuentro departamental con el objetivo de definir proyectos y...
vista
10/05/2026 País
Mesa afirma que gobiernos del MAS debilitaron el pluralismo y el diálogo democrático en el país
El expresidente Carlos Mesa afirmó este domingo que los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo (MAS), debilitaron el...
vista
10/05/2026 País
El Gobierno facilitará la gestión presupuestaria de alcaldes y gobernadores
Un paquete de medidas destinadas a flexibilizar la gestión financiera de alcaldías y gobernaciones, además de la decisión del Gobierno de denunciar la Ley...
vista
10/05/2026 País
Gobierno y sectores sociales acuerdan levantamiento de bloqueos en Caranavi
El Gobierno nacional y dirigentes de organizaciones sociales y del transporte del Norte Amazónico acordaron la noche de este sábado levantar de manera...
vista
10/05/2026 País
Suena la alarma por presencia de ketamina, fentanilo y otras drogas
La cocaína y la marihuana continúan como las drogas de mayor consumo y tráfico en Bolivia, sin embargo en los últimos años también se han detectado otras...
vista
Actualidad
El expresidente Carlos Mesa afirmó este domingo que los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce Catacora, del Movimiento...
Ver más
10/05/2026 País
Mesa afirma que gobiernos del MAS debilitaron el pluralismo y el diálogo democrático en el país
El Gobierno nacional activó un puente aéreo para garantizar el abastecimiento de alimentos en la ciudad de La Paz, ante...
Ver más
10/05/2026 País
Gobierno activa puente aéreo con carne de res y pollo para abastecer a La Paz
La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, Comerciantes Minoristas, Vivanderos, Artesanos y Trabajadores por...
Ver más
10/05/2026 País
Gremiales de Bolivia rechazan bloqueos y advierten impacto económico en familias trabajadoras
El expresidente Evo Morales afirmó este domingo que gran parte de las organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba...
Ver más
10/05/2026 País
Evo admite que el Trópico votó por Rodrigo Paz y Edmand Lara porque era el "mal menor"
Deportes
El Mundial 2026 se desarrollará en tres países, 16 sedes y un calendario que obliga a pensar la Copa del Mundo como una...
Ver más
10/05/2026 Fútbol Int.
Todos los estadios del Mundial 2026: sedes, capacidad y datos clave
En el fútbol español e inglés tiemblan las tablas y el miedo se apodera de hinchas de clubes históricos porque están en...
Ver más
10/05/2026 Fútbol Int.
Clubes históricos de Europa se encuentran en peligro de descender
La campaña de Bolívar con Vladimir Soria como director técnico interino va “viento en popa”, pues en cuatro partidos...
Ver más
08/05/2026 Fútbol
Buena campaña de Vladimir Soria con Bolívar: ven mejor juego y actitud de jugadores
El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró ayer que no renunciará a su cargo y que ahora aplicará el...
Ver más
07/05/2026 Fútbol
Mustafá seguirá en la presidencia y llevará adelante el plan B en Wilstermann; no renunciará
Doble Click
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de...
Ver más
10/05/2026 Vida
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta en Podcast Los Tiempos
Al sur de Cochabamba, en la localidad de Omereque, el majestuoso vuelo de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys), una...
Ver más
10/05/2026 Cultura
Pinturas rupestres y vestigios milenarios: el tesoro oculto de Omereque
La edición de 2026 del Festival de Cannes se abre el 12 de mayo con La Vénus Électrique, de Pierre Salvadori, con guion...
Ver más
10/05/2026 Cultura
22 películas compiten por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026
El apocalipsis es medioambiental e inminente: esto lo sabe el lector y también los miembros de la comunidad que habitan...
Ver más
10/05/2026 Cultura
Paz Soldán y su espacio para proteger el futuro