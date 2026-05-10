Paz lanza iniciativa para una reforma parcial de la Constitución Política

País
Los Tiempos y agencias
Publicado el 10/05/2026 a las 10h14
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“Ya, inmediatamente, vamos a largar la reforma parcial de la Constitución y esto será (mediante) una comisión abierta para que todos puedan participar desde sus sectores”, declaró ayer el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en su discurso de conclusión del “Encuentro por el País: Acuerdo Nacional para la Estabilidad y las Reformas”, realizado en Ccochabamba.

Al menos otros dos de los participantes de esa asamblea convocada por el Gobierno plantearon la urgencia de encarar una reforma parcial de la Constitución  Política del Estado (CPE) para comenzar a desmontar el esquema de organización y administración estatal implantado por el MAS desde 2009.

El expresidente y líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, planteó acelerar el trabajo de una reforma parcial de la Constitución para iniciar la reconstrucción institucional y económica del país.

Del mismo modo, el exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho coincidió con el planteamiento.

“Hay que modificar la Constitución, pero no solo para decir que hicimos algo, hay que modificar la Constitución respetando a quienes consiguieron los derechos y se sintieron relegados por muchos años, pero que también incluyan a los que pensamos y muchas veces nos hemos sentido durante 20 años totalmente aislados y que no querían que seamos parte de Bolivia”, dijo.

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