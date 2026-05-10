Suena la alarma por presencia de ketamina, fentanilo y otras drogas

La cocaína y la marihuana continúan como las drogas de mayor consumo y tráfico en Bolivia, sin embargo en los últimos años también se han detectado otras sustancias ilícitas que si bien su nivel de consumo es mínimo, empiezan a preocupar y causar alarma por los riegos y las consecuencias para la salud de los consumidores.

El pasado 28 de abril la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Cochabamba informó sobre el decomiso de 1.000 frascos de ketamina En otro operativo, en diciembre de 2023, en Santa Cruz la Felcn logró decomisar 3.050 unidades de fentanilo, conocida EEUU como la “droga zombi”.

Y en octubre de año pasado la fuerza antidroga en Cochabamba realizó un operativo donde incautó la droga “tusi”, conocida también como “cocaína rosa”, una mezcla que contiene cocaína, ketamina, saborizantes y otras sustancias.

Estas tres drogas mencionadas son algunas que están el grupo de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP) y su tráfico y consumo preocupa a organismos internacionales, instituciones del Estado e instancias de lucha antidroga.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) caracteriza a las NSP como “sustancias de abuso, ya sea en forma pura o en preparados, que no están controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden suponer una amenaza para la salud pública” (Informe Unodc, 2013, p. 7).

La denominación “nuevas” hace referencia a su reciente presencia en los mercados de drogas, no necesariamente a su fecha de síntesis original.