Acuerdan desbloquear vías en el encuentro regional en La Paz

Alcaldes, dirigentes sociales y representantes de distintos sectores paceños acordaron este lunes iniciar un proceso de desbloqueo de carreteras, tras expresar su preocupación por las medidas de presión que afectan al país, durante el Primer Encuentro para el Desarrollo y Progreso del Departamento de La Paz.

El viceministro de Planificación, José Luis Llanos, informó que durante la reunión la mayoría de los participantes expresó su preocupación por las medidas de presión que afectan el tránsito interprovincial de vehículos y el desarrollo regional y nacional.

“Se ha optado justamente que, a partir del diálogo de mañana (martes), con la ayuda de alcaldes y representantes de los sectores, se inicie este proceso de desbloqueo en el país”, afirmó la autoridad gubernamental en contacto con Bolivia Tv.

Según Llanos, varios alcaldes y dirigentes plantearon incluso la posibilidad de que el Gobierno intervenga para habilitar las rutas bloqueadas; sin embargo se decidió priorizar una salida concertada con participación de las propias organizaciones y autoridades locales.

El acuerdo fue asumido en el marco del encuentro desarrollado en la Casa Grande del Pueblo, con participación de representantes de las 20 provincias paceñas.