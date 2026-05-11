Ejecutivo anuncia el traslado aéreo de 90 mil kilos de carne de res y pollo a La Paz

La carne de pollo y de res son de primera necesidad y en los mercados de La Paz escasea como consecuencia de los bloqueos. En ese marco, el gobierno dispuso el transporte de 90 mil kilos de ambos productos para que lleguen a La Paz en las próximas 48 horas.

"En las siguientes 48 horas deberíamos recibir 90.000 kilogramos de carne de res y pollo", señaló el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano durante una conferencia de prensa, donde explicó que el traslado de los productos se realiza mediante puentes aéreos coordinados entre proveedores y comercializadores privados.

"Estos 90.000 kilos terminarán de llegar en los próximos días y si hace falta se va a prever traer más por intermedio de los puentes aéreos", sostuvo.

La autoridad explicó que la carne será distribuida principalmente en mercados mayoristas como Garita de Lima y centros de abasto de El Alto, desde donde posteriormente llegará a mercados minoristas y comerciantes de distintos barrios.

En relación con las medidas de presión y los bloqueos, Serrano afirmó que la producción nacional continúa desarrollándose; sin embargo, advirtió que las restricciones en carreteras impiden una comercialización fluida de alimentos y otros productos esenciales.

"No porque el país bloquee, se deje de producir, el país no para de producir y no tiene por qué parar, pero si hay bloqueos no se va a poder comercializar directamente", manifestó.

Asimismo, exhortó a la población y a los sectores movilizados a rechazar los bloqueos debido al impacto que generan en la economía y en el abastecimiento de productos básicos.

"Exhortamos a la población que rechace los bloqueos porque perjudican al país", afirmó.



