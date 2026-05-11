Exministro Medinaceli declara en la FELCC de La Paz por el caso combustibles

Mauricio Medinaceli, exministro de Hidrocarburos, se presentó la mañana de este lunes en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz para prestar su declaración por el denominado caso combustibles.

Medinaceli llegó acompañado de su abogado y evitó brindar declaraciones a los medios de comunicación que se encuentran en el lugar.

La exautoridad estuvo al frente del Ministerio de Hidrocarburos y posteriormente fue reemplazado por Marcelo Blanco, en medio de cuestionamientos por la calidad del combustible.

El caso también derivó en la salida de Claudia Cronenbold de la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En puertas de la FELCC se esperaba la salida de Medinaceli, quien ingresó cerca de las 09:00 de esta jornada para brindar su declaración.



