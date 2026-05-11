Hubo cuatro casos de hantavirus en Tarija este año

El Servicio Departamental de Salud de Tarija (Sedes) informó este lunes que se confirmaron cuatro casos de hantavirus en lo que va del año. Estos contagios se registraron en los municipios de Bermejo, Yacuiba y Padcaya, zonas cercanas a la frontera con Argentina, país que sufre un importante aumento de casos.

"Nosotros tenemos este problema en la frontera con la República Argentina, tanto en la zona de Orán como en la zona de Jujuy", indicó Carlos Angulo, jefe de Epidemiología.

La autoridad de salud informó que en lo que va del año se confirmaron cuatro casos de hantavirus mediante laboratorio en el departamento de Tarija. Los casos fueron detectados en los municipios de Bermejo, Yacuiba y Padcaya.

Angulo resaltó que este problema se registra principalmente en las zonas fronterizas con el país argentino, donde existe una escalada de casos. La autoridad detalló que las áreas de riesgo comprenden las zonas fronterizas de Bermejo con Aguas Blancas y de Yacuiba con Salvador Mazza.

El jefe de Epidemiología informó que el hantavirus es una enfermedad que se presenta a nivel mundial, según la información manejada y reportada por organismos internacionales de salud. Ademas, explicó que el vector transmisor es el ratón colilargo, conocido científicamente como Oligoryzomys longicaudatus y la transmisión de la enfermedad se produce mediante la contaminación de alimentos con fluidos de los roedores.

Brote en el crucero MV Hondius

Hace poco, tres personas han fallecido y varias más se han enfermado tras un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius.

Se trata de una enfermedad poco común transmitida por distintas cepas presentes en los roedores, que provoca cuadros sintomáticos de diversa gravedad.

Tras atracar este lunes en el puerto de Granadilla, islas Canarias, España, los pasajeros fueron repatriados a sus países de residencia. Una pareja holandesa, que fue la primera en enfermarse y posteriormente falleció, había visitado Sudamérica antes de embarcar en el crucero desde la ciudad argentina de Ushuaia.

El Ministerio de Salud de Argentina está investigando si la pareja se infectó por exposición a excrementos de roedores durante una excursión de observación de aves en un vertedero de la ciudad.