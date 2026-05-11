Lara dice que "la renuncia del presidente no es la solución", pero pide a Paz reencaminar

Pese a los bloqueos que piden la dimisión del presidente Rodrigo Paz, el vicepresidente Edmand Lara manifestó este lunes que la una renuncia del primer mandatario no sería la solución, pero pidió que reencamine la gestión y cumpla lo prometido en campaña.

"Yo creo que la renuncia del presidente no es la solución, sin embargo, creo que el presidente se ha olvidado, sobre todo de los sectores que lo han hecho presidente, se ha olvidado del discurso popular que se aplicó en campaña y ahora se está gobernando con los que él criticaba", manifestó.

Lara aseveró que la gente se resiente y deja de creer en Paz, por un "doble discurso". Recordó, por ejemplo, que en campaña criticaba mucho a Samuel Doria Medina y a José Luis Lupo, pero después lo nombró ministro de la Presidencia. También señaló que con Paz acordaron no acudir al préstamo, sin antes ordenar la casa y reducir el gasto público.

En ese sentido, pidió al mandatario que reencamine y que se acuerdo lo prometido en campaña.

"Yo creo que se ha desviado el camino que hemos dicho que íbamos a seguir (...) porque no puedes gobernar con lo que tú criticabas, porque la gente deja de creer en ti", finalizó.

Respecto al pedido de la COB, el vicepresidente dijo que debe haber un incremento salarial de acuerdo con las posibilidades.

Explicó que el pedido de 20% de incremento salarial que hizo la COB sería un punto de partida de negociación que podría ser reducido mediante el diálogo.