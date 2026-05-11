Líder de campesinos paceños: “nadie aquí va a dialogar”

País
ERBOL
Publicado el 11/05/2026 a las 17h16
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El secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupak Katari”, y uno de los principales impulsores de los bloqueos, Vicente Salazar, aseguró este lunes que ya no es momento de diálogo, sino que las medidas de presión se masificarán con el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“Muchos dirigentes se quieren vender. Llamamos la concientización, no es el momento ya de estar negociando ni dialogando. El pueblo ha sido bien sincero y sabio y hoy quiere una reivindicación, porque realmente el Gobierno parece que ya no nos representa”, dijo Salazar.

El dirigente descartó la convocatoria del Gobierno para la reunión con autoridades del departamento de La Paz, y aseguró que la gente ya no quiere diálogo.

 

Nadie aquí se va a dialogar”

“Ha venido una convocatoria, pero hay que ser bien sinceros, la gente no quiere ni un diálogo, realmente la gente ya está hartada del Gobierno y estamos viendo que los alcaldes están yendo, pero no está yendo la gran mayoría”, sostuvo.

“A todos mis hermanos fabriles, mineros, todos los que están en esta lucha, sigamos adelante. Nadie aquí se va a dialogar”, remató Salazar.

El dirigente campesino consideró que el pedido de “toda la población” es la renuncia del presidente.

“No lo pide mi persona, no lo pide un dirigente, (sino) toda la población, el grito revolucionario por lo que está pasando esta crisis, pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz, hay que ser bien claro”, sostuvo.

Negó que hayan tenido una actitud distinta en anteriores gobiernos y aseveró que hubo bloqueos de la misma manera.

“No lo van a tomar como político, esto es el levantamiento de las bases, aquí nadie está financiando, aquí es el clamor de nuestra gente, no es otra cosa política. Aquí me están viniendo a decir que yo soy masista, que soy derechista, que soy, no sé de dónde seré, hermanos, yo soy un boliviano más. Llevaré un poncho, llevaré un tipoy, llevaré distintas vestimentas, un guardatojo, todos somos bolivianos y tenemos derecho”, agregó

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