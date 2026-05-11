Loza propone ley para rebajarse en 7% su salario y el de autoridades departamentales

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, ha presentado un proyecto de ley a la Asamblea Departamental, con el objetivo de reducir su salario y de otras autoridades cochabambinas en un 7%, bajo el argumento de "compartir la crisis" que atraviesa el país.

"Estamos remitiendo a la Asamblea Departamental el primer proyecto de ley departamental de reducirnos nuestros salarios en un 7%: gobernador, asambleístas, secretarios, secretarias, directores, directoras", detalló Loza.

Pidió que la Asamblea Departamental trate con prioridad este proyecto de norma. "Es una ley bastante precisa, puntual, para que se pueda debatir y considerar su aprobación", sostuvo.

Loza manifestó que ni siquiera ha revisado cuánto estaría ganando de gobernador, porque ha asumido el cargo para trabajar. Sin embargo, según aprobó la Asamblea Departamental en enero, la escala salarial del gobernador es de Bs12.566, de los asambleístas es de 11.740, los secretarios departamentales tienen Bs10.577 y directores Bs9.623.

El gobernador sugirió también a los alcaldes tomar la misma decisión, para "compartir esta crisis que ocurre en nuestro departamento y en nuestro país".