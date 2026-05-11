Morales debe ser detenido y no puede salir de Bolivia, pero desde el Chapare organiza la “Marcha por la vida”

Como consecuencia de que no asistió a la audiencia programada, el expresidente del Estado y líder cocalero del Chapare, Evo Morales, tiene una orden de aprehensión en su contra por decisión del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija. Mientras tanto, el exmandatatrio anunció que el ampliado nacional definio una "marcha por la vida"

La medida de aprehensión de Morales, quien se encuentra en el Chapare de Cochabamba y desde allí lidera protestas contra el gobierno, es por un caso de trata y tráfico de personas. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Luis Esteban Ortiz, informó a los medios de Tarija que rige la orden de detener al dirigente cocalero por las acusaciones que pesan en su contra.

"Será una marcha por la vida, una marcha para salvar Bolivia. Algunos dicen que ya no comen carne, que la plata no alcanza Otros dícen que solo comen una vez al dia. Me dijeron que cuando usted estaba en el gobierno es que faltaba tiempo para vender. El ampliado ha definido que no más gasolinazo, no más gasolina de mala calidad", dijo Morales.

"Esta audiencia se suspendió sin fecha porque deben pasar dos circunstancias particulares, la aprehensión o comparecencia voluntaria al juicio oral para que inicie la audiencia", informó Ortiz.

La orden de aprehensión también fue expedida contra Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima de trata de personas, quien también fue declarada en rebeldía.

Las dos personas también no puede salir del país, porque existe una orden de arraigo que debe cumplir la Dirección de Migración.

El Tribunal Primero de Sentencia Penal fijó a las 8.20 como la hora para el inicio de la audiencia y aguardó por unos 30 minutos antes de definir las medidas contra Morales.

La audiencia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, con fuerte resguardo policial en las afueras del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Además, se restringió el ingreso de medios de comunicación al edificio, permitiéndose el acceso únicamente a litigantes.

Desde el Chapare

Morales convirtió a Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, en su cuartel general, desde donde moviliza a sus bases contra el gobierno de Paz Pereira, de hecho, el fin de semana tuvo una reunión de ampliado nacional con sus bases.

"Desde las organizaciones sociales y junto a las delegaciones hermanas que llegaron de todos los departamentos, debatiremos propuestas y alternativas para defender la economía del pueblo, la soberanía y la dignidad de nuestra patria", publicó el exmandatario boliviano.

El dirigente cocalero dijo que aunque el Estado abrogue de manera definitiva la Ley 1720, la marcha continuará, "porque es una marcha por la vida".