Se inicia otra semana de conflictos con 14 puntos de bloqueo que aíslan a La Paz

Según el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), durante la jornada de domingo las medidas de presión continúan alrededor de la sede de gobierno, a pesar de los acuerdos que el Gobierno firmó con algunos sectores.

Un total de 14 puntos de bloqueo se contabilizan en vías principales que cortan la circulación vial de importantes carreteras que ingresan a las ciudades de La Paz y El Alto.

Según los datos de la página, hay bloqueos en la vía La Paz-Oruro, cruce a Luribay, Patacamaya, Achica Arriba, subtramo Viacha, San Andrés de Machaca y la ruta entre Alto Lima y Río Seco.

Además, existen otros puntos en el sector de Botijata, Puente de Yolosa y Entre Ríos, por la ruta a Palos Blancos. También continúan los bloqueos en el norte de La Paz, como en Caranavi y Santa Bárbara, pese a los acuerdos a los que llegó el Gobierno.