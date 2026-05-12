El evista Reynaldo Ezequiel se enfrasca en una pelea en la plaza 24 de Septiembre

El excandidato y dirigente del evismo, Reynaldo Ezequiel se vio envuelto en una pelea en plena plaza 24 de Septiembre, en el centro cruceño, este martes, luego de convocar a una conferencia de prensa.

En diversos videos se observa a Ezequiel cuando es increpado por un par de personas, segundos después y con acusaciones de ida y vuelta, comienza a gritarse con uno de ellos generándose el intercambio de golpes a vista de medios de comunicación y testigos.

En un momento se ve que, incluso, uno de los sujetos saca un cinturón y comienza darle golpes en la espalda a Ezequiel mientras le recriminaban un supuesto apoyo a las movilizaciones y bloqueos que se tienen actualmente en el país.



