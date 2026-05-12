Fiscalía investiga a Argollo por supuesta pensión de invalidez fraudulenta

La Fiscalía ha abierto una investigación penal contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, como efecto de una denuncia en su contra por el cobro irregular de una pensión por invalidez laboral.

La denuncia fue presentada el jueves 5 de mayo por el diputado Manolo Rojas, quien acusó a Argollo de haber recibido una pensión de invalidez cuando su estado de salud no justifica ese beneficio.

El diputado Rojas detalló que, en 2021, se habría realizado la tramitación en tiempo récord y se habría cobrado un cheque de más de 141 mil bolivianos.

“Muchos bolivianos tardan meses o incluso años buscando una investigación. Nosotros hemos presentado esta denuncia porque existen documentos y evidencias”, afirmó Rojas, el día que sentó la denuncia.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez explicó que la denuncia fue sometida a análisis y el Ministerio Público determinó abrir un proceso.

Anunció que se seguramente se harán diligencias y se convocará a declara a Argollo, para esclarecer este caso. Por su parte, el íder cobista negó que recibe una pensión de invalidez, pero justificó que los trabajadores mineros perciban este tipo de beneficio por los problemas de salud que tienen al trabajar en las minas.

La página web de la Gestora explica que “La Pensión de Invalidez, es una Prestación que otorga el Sistema Integral de Pensiones – SIP, a favor del asegurado con incapacidad parcial o incapacidad total definitiva a causa de accidente y/o enfermedad, proveniente de origen común, profesional o laboral; y se paga hasta que cumpla los sesenta y cinco (65) años de edad o fallecimiento, si esto ocurriera antes.

“El plazo para iniciar el Trámite de Pensión de Invalidez es de máximo 3 años, contados desde la fecha en que ocurrió la invalidez”.

Actualmente Argollo encabeza las movilizaciones de la Central Obrera, que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.