Hay una línea de WhatsApp para denunciar daños a vías y desvío de combustible

País
ABI
Publicado el 12/05/2026 a las 19h13
ESCUCHA LA NOTICIA

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda habilitó la línea de WhatsApp 64222222 para efectivizar un mejor control social del estado de las carreteras del país y coordinar, con los transportistas, acciones dirigidas al cuidado de esas vías y al abastecimiento regular de combustibles, informó el titular de esa cartera, Mauricio Zamora.

“Va a ser una forma de trabajo para que nos lleguen todas las denuncias sobre carreteras y tema de combustible”, dijo el ministro sobre la nueva herramienta comunicacional que busca eliminar el Estado “tranca”.

“Estamos haciendo un trabajo en conjunto con los transportistas porque es la única manera de hacer un control social”, explicó Zamora.

Ese control podrá ayudar a identificar a responsables de acciones perjudiciales para las infraestructuras viales y el desvío de combustible con fines ilegales.

El Ministerio de OPSyV difundió, el fin de semana un video que muestra a un bloqueador que con ayuda de un taladro eléctrico colocaba fierros aguzados en la cubierta asfáltica de la carretera La Paz-Oruro.

Asimismo, compartió un segundo video enviado por los transportistas del norte paceño, en el que se evidencia que el diésel enviado a Guanay por YPFB se desvía hacia las cooperativas mineras.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Sánchez disputará a Fujimori la presidencia de Perú el 7 de junio
2
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
3
Justicia admite que presunta víctima de Evo negó delito, pero juicio continúa
4
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel
5
Inspeccionan planta de residuos de Cotapachi y ofrecen uso a Quillacollo

Lo más compartido

1
Iniciativa legislativa busca facilitar los viajes terapéutico enfermos con cáncer
2
El dólar referencial continúa superando los Bs 10 en este inicio de semana
3
Líder de campesinos paceños: “nadie aquí va a dialogar”
4
Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros
5
Fiscalía investiga a Argollo por supuesta pensión de invalidez fraudulenta

Más en País

12/05/2026
Afines a Morales marchan hacia La Paz
Partieron desde Caracollo, a 40 km de la ciudad de Oruro, a media tarde de este martes. Sus dirigentes anuncian que se sumarán a las movilizaciones de la COB...
Ver más
12/05/2026
Acuerdan formular, en 60 días, nueva ley en lugar de la 1720
Directivos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se reunieron con el presidente del Senado y otras autoridades, antes de inicio de la sesión de la Cámara...
Ver más
El líder de la COB fue denunciado la semana pasada por que 2021 cobró un cheque por más de Bs 141.000 por invalidez, luego de concluir su trámite en cinco días.
Ver más
12/05/2026
Fiscalía investiga a Argollo por supuesta pensión de invalidez fraudulenta
La Cámara Alta introdujo modificaciones al proyecto original, que fue devuelto a Diputados para que las apruebe y sancione la ley que pone anulará la norma que permitía la conversión voluntaria de...
Ver más
12/05/2026
Senado aprueba norma que abroga la Ley 1720
Turistas de Copacabana se encuentran caminando para retornar a la ciudad de La Paz, mientas que viajeros que permanecían en Uyuni, tuvieron que pagar Bs 1.400 para un viaje de BoA que cambió de...
Ver más
12/05/2026
Turistas tuvieron que pagar por rescate y Gobierno asegura que "activaron acciones de ayuda"
El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y movilizaciones en el país destacando que esta es la única via para resolver...
Ver más
12/05/2026
Paz convoca a diálogo a los dirigentes de las organizaciones que bloquean el país
En Portada
12/05/2026 País
Paz convoca a diálogo a los dirigentes de las organizaciones que bloquean el país
El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y movilizaciones en el país destacando que...
vista
12/05/2026 País
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, se refirió a los bloqueos y movilizaciones en contra del Gobierno y además de exigir respeto al voto popular...
vista
12/05/2026 País
Afines a Morales marchan hacia La Paz
Partieron desde Caracollo, a 40 km de la ciudad de Oruro, a media tarde de este martes. Sus dirigentes anuncian que se sumarán a las movilizaciones de la COB...
vista
12/05/2026 País
Acuerdan formular, en 60 días, nueva ley en lugar de la 1720
Directivos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se reunieron con el presidente del Senado y otras autoridades, antes de inicio de la sesión de la Cámara...
vista
12/05/2026 País
Fiscalía investiga a Argollo por supuesta pensión de invalidez fraudulenta
El líder de la COB fue denunciado la semana pasada por que 2021 cobró un cheque por más de Bs 141.000 por invalidez, luego de concluir su trámite en cinco días.
vista
12/05/2026 País
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel
En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó revocar la detención domiciliara del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan...
vista
Actualidad
Partieron desde Caracollo, a 40 km de la ciudad de Oruro, a media tarde de este martes. Sus dirigentes anuncian que se...
Ver más
12/05/2026 País
Afines a Morales marchan hacia La Paz
“Estamos haciendo un trabajo en conjunto con los transportistas porque es la única manera de hacer un control social”,...
Ver más
12/05/2026 País
Hay una línea de WhatsApp para denunciar daños a vías y desvío de combustible
Directivos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se reunieron con el presidente del Senado y otras autoridades,...
Ver más
12/05/2026 País
Acuerdan formular, en 60 días, nueva ley en lugar de la 1720
Una unidad policial de Santa Cruz se asentó ilegalmente sobre unos 26.000 metros cuadrados de un predio propiedad de...
Ver más
12/05/2026 Seguridad
Ministerio de Gobierno pide a la Policía desalojar predio que avasalló
Deportes
"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos",...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos
Hugo Dellien y Juan Carlos Prado afrontarán esta semana su último torneo en Europa previo a su participación en la...
Ver más
12/05/2026 Tenis
Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros
Los bloqueos de carreteras en el país afectan el normal desarrollo del campeonato nacional de fútbol profesional, por...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Los bloqueos perjudican el normal desarrollo del torneo profesional de fútbol
Bolivia participará desde este lunes hasta el sábado 16 de mayo en el Sudamericano Sub-14 de tenis en Rosario,...
Ver más
11/05/2026 Multideportivo
Tenis: Bolivia con equipo completo para participar en el Sudamericano Sub-14 de Rosario
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo...
Ver más
12/05/2026 Cultura
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano
La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
Ver más
11/05/2026 Música
Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de...
Ver más
10/05/2026 Vida
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta en Podcast Los Tiempos
Al sur de Cochabamba, en la localidad de Omereque, el majestuoso vuelo de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys), una...
Ver más
10/05/2026 Cultura
Pinturas rupestres y vestigios milenarios: el tesoro oculto de Omereque