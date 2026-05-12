Hay una línea de WhatsApp para denunciar daños a vías y desvío de combustible

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda habilitó la línea de WhatsApp 64222222 para efectivizar un mejor control social del estado de las carreteras del país y coordinar, con los transportistas, acciones dirigidas al cuidado de esas vías y al abastecimiento regular de combustibles, informó el titular de esa cartera, Mauricio Zamora.

“Va a ser una forma de trabajo para que nos lleguen todas las denuncias sobre carreteras y tema de combustible”, dijo el ministro sobre la nueva herramienta comunicacional que busca eliminar el Estado “tranca”.

“Estamos haciendo un trabajo en conjunto con los transportistas porque es la única manera de hacer un control social”, explicó Zamora.

Ese control podrá ayudar a identificar a responsables de acciones perjudiciales para las infraestructuras viales y el desvío de combustible con fines ilegales.

El Ministerio de OPSyV difundió, el fin de semana un video que muestra a un bloqueador que con ayuda de un taladro eléctrico colocaba fierros aguzados en la cubierta asfáltica de la carretera La Paz-Oruro.

Asimismo, compartió un segundo video enviado por los transportistas del norte paceño, en el que se evidencia que el diésel enviado a Guanay por YPFB se desvía hacia las cooperativas mineras.