Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel

En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó revocar la detención domiciliara del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, por lo cual debe retornar a la cárcel mientras es investigado por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

La información fue proporcionada por el abogado Abel Loma, denunciante en este caso, quien solicitó públicamente a la Policía que recapture a Huarachi para llevarlo nuevamente al penal de Chonchocoro.

Huarachi fue aprehendido y encarcelado el noviembre del año pasado, por supuestamente haberse beneficiado con dinero proveniente de la corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Sin embargo, en abril un juez le otorgó la detención domiciliaria.

En la audiencia de apelación, que se realizó este reciente lunes, la Sala Penal revocó la detención domiciliaria del exdirigente, relató el abogado Loma.

El jurista manifestó que existe el alto riesgo de que Huarachi se fugue, por lo cual demandó que se lo capture.

Dijo que exejecutivo de la COB deberá ser llevado a la cárcel mientras la Fiscalía desarrolle la investigación, pero también se podría solicitar incluso ampliar el plazo de las pesquisas.