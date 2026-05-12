Paz convoca a diálogo a los dirigentes de las organizaciones que bloquean el país

El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y movilizaciones en el país destacando que esta es la única via para resolver conflictos.

"Quiero convocar y dialogar, como siempre, a los dirigentes que están representando hoy día a estas posiciones de bloqueo, también a los comités de bloqueos y también a las bases, porque muchas veces los dirigentes no hablan con la verdad a las bases", dijo Paz a través de un video.

La convocatoria se hace en medio de movilizaciones. El comandante de Policía Boliviana, el general Mirko Sokol, reportó que este martes Bolivia registra 67 puntos de bloqueo debido a conflictos sociales, de los cuales 50 están en territorio paceño.