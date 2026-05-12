Paz convoca a diálogo a los dirigentes de las organizaciones que bloquean el país

País
Unitel
Publicado el 12/05/2026 a las 14h04
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y movilizaciones en el país destacando que esta es la única via para resolver conflictos.

"Quiero convocar y dialogar, como siempre, a los dirigentes que están representando hoy día a estas posiciones de bloqueo, también a los comités de bloqueos y también a las bases, porque muchas veces los dirigentes no hablan con la verdad a las bases", dijo Paz a través de un video.

La convocatoria se hace en medio de movilizaciones. El comandante de Policía Boliviana, el general Mirko Sokol, reportó que este martes Bolivia registra 67 puntos de bloqueo debido a conflictos sociales, de los cuales 50 están en territorio paceño.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Sánchez disputará a Fujimori la presidencia de Perú el 7 de junio
2
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
3
Justicia admite que presunta víctima de Evo negó delito, pero juicio continúa
4
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel
5
Inspeccionan planta de residuos de Cotapachi y ofrecen uso a Quillacollo

Lo más compartido

1
Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros
2
Iniciativa legislativa busca facilitar los viajes terapéutico enfermos con cáncer
3
El dólar referencial continúa superando los Bs 10 en este inicio de semana
4
Líder de campesinos paceños: “nadie aquí va a dialogar”
5
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano

Más en País

12/05/2026
Turistas tuvieron que pagar por rescate y Gobierno asegura que "activaron acciones de ayuda"
Turistas de Copacabana se encuentran caminando para retornar a la ciudad de La Paz, mientas que viajeros que permanecían en Uyuni, tuvieron que pagar Bs 1.400...
Ver más
12/05/2026
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel
En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó revocar la detención domiciliara del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan...
Ver más
El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, se refirió a los bloqueos y movilizaciones en contra del Gobierno y además de exigir respeto al voto popular advirtió que "nada va a poder cambiar...
Ver más
12/05/2026
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
El excandidato y dirigente del evismo, Reynaldo Ezequiel se vio envuelto en una pelea en plena plaza 24 de Septiembre, en el centro cruceño, este martes, luego de convocar a una conferencia de prensa.
Ver más
12/05/2026
El evista Reynaldo Ezequiel se enfrasca en una pelea en la plaza 24 de Septiembre
La empresa Sinosteel Equipment & Engineering Co., responsable de la ejecución del Complejo Siderúrgico del Mutún, informó oficialmente que el proyecto ha finalizado su etapa de construcción.
Ver más
12/05/2026
Sinosteel destaca avances en el complejo siderúrgico del Mutún y ratifica alianza estratégica con el Estado boliviano
Los bloqueos de carreteras en el país están ocasionando pérdidas económicas estimadas entre 50 y 60 millones de dólares por día para la economía boliviana. Los sectores más afectados son la industria...
Ver más
12/05/2026
Reportan millonarias pérdidas por cierre de vías y La Paz sufre escasez
En Portada
12/05/2026 País
Paz convoca a diálogo a los dirigentes de las organizaciones que bloquean el país
El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y movilizaciones en el país destacando que...
vista
12/05/2026 País
El Gobierno exige respeto a la voluntad popular y dice estar consciente de los mecanismos para hacer frente a los bloqueos
El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, se refirió a los bloqueos y movilizaciones en contra del Gobierno y además de exigir respeto al voto popular...
vista
12/05/2026 País
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel
En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó revocar la detención domiciliara del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan...
vista
12/05/2026 País
Turistas tuvieron que pagar por rescate y Gobierno asegura que "activaron acciones de ayuda"
Turistas de Copacabana se encuentran caminando para retornar a la ciudad de La Paz, mientas que viajeros que permanecían en Uyuni, tuvieron que pagar Bs 1.400...
vista
12/05/2026 País
Recrudece presión de sectores con bloqueos; la ABC reporta 41 puntos
La Central Obrera Boliviana (C0B), los maestros del país, los campesinos de La Paz (Ponchos Rojos), los cocaleros del trópico de Cochabamba y otros sectores...
vista
12/05/2026 País
Reportan millonarias pérdidas por cierre de vías y La Paz sufre escasez
Los bloqueos de carreteras en el país están ocasionando pérdidas económicas estimadas entre 50 y 60 millones de dólares por día para la economía boliviana. Los...
vista
Actualidad
Vecinos de la calle Los Pinos, zona de Los Lotes al sureste de Santa Cruz, llamaron a la Policía para informar sobre el...
Ver más
12/05/2026 Seguridad
Santa Cruz: Hallan un feto en una bolsa plástica en la zona de Los Lotes
Turistas de Copacabana se encuentran caminando para retornar a la ciudad de La Paz, mientas que viajeros que...
Ver más
12/05/2026 País
Turistas tuvieron que pagar por rescate y Gobierno asegura que "activaron acciones de ayuda"
El presidente Rodrigo Paz lanzó la convocatoria al diálogo a los dirigentes de los sectores que mantienen bloqueos y...
Ver más
12/05/2026 País
Paz convoca a diálogo a los dirigentes de las organizaciones que bloquean el país
En instancia de apelación, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó revocar la detención domiciliara del exejecutivo de...
Ver más
12/05/2026 País
Justicia revoca detención domiciliaria de Huarachi y debe volver a la cárcel
Deportes
"Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos",...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Selección Boliviana de Talla Baja tiene listas las maletas para viajar al Mundial de Marruecos
Hugo Dellien y Juan Carlos Prado afrontarán esta semana su último torneo en Europa previo a su participación en la...
Ver más
12/05/2026 Tenis
Dellien y Prado afrontan su último torneo previo a Roland Garros
Los bloqueos de carreteras en el país afectan el normal desarrollo del campeonato nacional de fútbol profesional, por...
Ver más
12/05/2026 Fútbol
Los bloqueos perjudican el normal desarrollo del torneo profesional de fútbol
Bolivia participará desde este lunes hasta el sábado 16 de mayo en el Sudamericano Sub-14 de tenis en Rosario,...
Ver más
11/05/2026 Multideportivo
Tenis: Bolivia con equipo completo para participar en el Sudamericano Sub-14 de Rosario
Tendencias
En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo...
Ver más
11/05/2026 Salud
Bolivia es el segundo país en el mundo con mayor pérdida forestal
Doble Click
En el marco del “Día del Escritor Boliviano”, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) y el Colectivo...
Ver más
12/05/2026 Cultura
Rinden homenaje a Gaby Vallejo en el Día del Escritor Boliviano
La presentación del cantante argentino Miguel Mateos en el Hotel Cochabamba destaca en la amena agenda cultural...
Ver más
11/05/2026 Música
Agenda: 40 años después, “Solos en América” con Miguel Mateos
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta y actual secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de...
Ver más
10/05/2026 Vida
La exconcejal Marilyn Rivera Peralta en Podcast Los Tiempos
Al sur de Cochabamba, en la localidad de Omereque, el majestuoso vuelo de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys), una...
Ver más
10/05/2026 Cultura
Pinturas rupestres y vestigios milenarios: el tesoro oculto de Omereque