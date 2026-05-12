Sinosteel destaca avances en el complejo siderúrgico del Mutún y ratifica alianza estratégica con el Estado boliviano

La empresa Sinosteel Equipment & Engineering Co., responsable de la ejecución del Complejo Siderúrgico del Mutún, informó oficialmente que el proyecto ha finalizado su etapa de construcción. Según detalló la firma, la obra ya cuenta con las recepciones conforme a lo estipulado en el contrato vigente.

En la actualidad, el complejo dispone de toda la infraestructura tecnológica y sistemas auxiliares necesarios para su funcionamiento. Sinosteel precisó que el inicio de la producción queda supeditado al arribo de los insumos y materiales productivos por parte de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).

Como es habitual en proyectos de esta envergadura, la compañía se encuentra en la fase de cierre y puesta en marcha, subsanando observaciones técnicas en estricto cumplimiento de sus compromisos contractuales.

A través de un comunicado, Sinosteel ratificó su compromiso de operar bajo la normativa boliviana y los acuerdos suscritos, aportando su experiencia técnica para acompañar la siguiente etapa del desarrollo. Asimismo, la empresa destacó que el Mutún es una iniciativa estratégica para la industrialización del país, reiterando su disposición de coordinar con el Estado para consolidar una industria siderúrgica verde que impulse la economía nacional.