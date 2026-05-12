Turistas tuvieron que pagar por rescate y Gobierno asegura que "activaron acciones de ayuda"

Turistas de Copacabana se encuentran caminando para retornar a la ciudad de La Paz, mientas que viajeros que permanecían en Uyuni, tuvieron que pagar Bs 1.400 para un viaje de BoA que cambió de horario e hizo que pierdan sus vuelos internacionales.

"Nos han enviado hoy día que hay turistas en camino desde Copacabana, no sé cuánto tiempo están de caminata, sé que ahora estaban descansando. Hay otros también en Patacamaya que continúan esperando", comentó Sandra Gonzales, trabajadora de la agencia de turismo Godbless Tour.

Gonzales, afirmó que 7 de sus turistas varados en Uyuni pudieron retornar a la ciudad de La Paz desde Uyuni, pero aseguró que pagaron Bs 1.400 por persona y, además, perdieron sus vuelos internacionales.

"Nos contactó un mayor de la policía para coordinar el vuelo. En este caso, los turistas pagaron por su pasaje, pero igual perdieron sus vuelos internacionales", señaló.

Asimismo, aseguró que BoA tenía previsto un vuelo a horas de la mañana para que las personas varadas puedan tomar sus vuelos internacionales en horas de la tarde, sin embargo, la empresa de aviación cambió el horario por lo que no lograron llegar al aeropuerto en la hora establecida.

"Tenían un vuelo desde Uyuni a las 10 de la mañana, supuestamente tenían que llegar 11 de la mañana a La Paz, pero resulta que Boa hace un cambio de horario, y les dicen mis pasajeras cuando están ahí en el aeropuerto: lo sentimos, el vuelo se ha retrasado, a las 7 de la noche va a salir su vuelo. Ellas tenían un vuelo internacional 4 de la tarde", señaló.

Por su parte el Ministerio de Turismo, en una nota de prensa, aseguró que los bloqueos están frenando el esfuerzo de "poner al Bolivia al mundo", y aseguró que están tomando acciones coordinadas con diferentes instancias del Gobierno.

"Este sábado, en coordinación con la Fuerza Aérea, se trasladó 70 personas, vía aérea en ruta Uyuni- La Paz. Actualmente continúan las acciones de atención en terminales de Oruro donde están 150 turistas varados y 190 en La Paz. Entre los afectados está una delegación juvenil, que llegó del país vecino Perú, a quiénes se pudo evacuar hasta Cuzco", señala el comunicado.

En la misma nota, la institución aseguró que para el mes de mayo se tenía prevista la llegada de aproximadamente 137.000 visitantes internacionales, pero los bloqueos generaron cuantiosas pérdidas económicas, con afectaciones a destinos con gran relevancia.

"Los bloqueos han provocado importantes pérdidas económicas. Miles de familias bolivianas, especialmente en zonas rurales cuya economía depende directamente del turismo, ven seriamente afectado su sustento diario. Según estimaciones basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística y del sector turístico", mencionó.