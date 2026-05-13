Alerta en La Paz y El Alto: 16 hospitales se quedan sin oxígeno por los bloqueos

Hay preocupación en las autoridades de salud del Gobierno central y las alcaldías. Debido a los bloqueos, 12 hospitales de La Paz y cuatro de El Alto se están quedando sin oxígeno, un insumo vital para pacientes con problemas respiratorios.

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, alertó que en los bloqueos en las carreteras La Paz - Oruro y hacia el Desaguadero, en la frontera con Perú, estaban retenidos hasta el martes cuatro toneladas de oxígeno medicinal.

"En este momento no se está pudiendo ingresar las cisternas de oxígeno; dos se encuentran retenidas entre La Huanchaca y Sica Sica y otras dos en Desaguadero", advirtió la autoridad en una entrevista con el canal estatal que cita ABI.

Indicó que "estas cuatro toneladas son vitales para pacientes oxígeno dependientes en los hospitales de La Paz y El Alto".

Las protestas se radicalizan en las rutas a Oruro, a Desaguadero, en la frontera con Perú, al lago Titicaca y al norte del departamento de La Paz, dejando a la ciudad sede de Gobierno cercada

Flores remarcó que la falta de abastecimiento constituye un atentado contra la salud pública, ya que el oxígeno medicinal es esencial para personas con enfermedades respiratorias y otras patologías críticas.

Además, denunció que algunas ambulancias que transportaban pacientes y turistas con urgencias médicas fueron agredidas durante los bloqueos.

La ministra pidió a los movilizados garantizar el tránsito irrestricto de ambulancias, oxígeno, medicamentos y otros insumos vitales para la población.

En ese marco, advirtió: "Quienes impiden la circulación de estos insumos esenciales deben ser identificados y procesados de acuerdo con la ley. La salud y la vida de las personas deben estar por encima de cualquier confrontación".