Autotransporte Pesado anuncia denuncia penal contra dirigente por bloqueos

País
ABI
Publicado el 13/05/2026 a las 10h55
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El dirigente del Autotransporte Pesado, Domingo Ramos, anunció que este lunes presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra el ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar Limachi, por los bloqueos instalados en rutas nacionales.

Ramos señaló que las medidas de presión generan pérdidas económicas al sector del transporte pesado y afectan la libre circulación, el comercio y la producción.

El dirigente indicó que previamente se otorgó un plazo de 72 horas para levantar los bloqueos, sin que se logre una solución, por lo que se decidió formalizar la acción legal.

Asimismo, advirtió que cada transportista pierde alrededor de 100 dólares diarios debido a las interrupciones en las carreteras.

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