Bloqueos provocan una segunda muerte en La Paz

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, confirmó este miércoles la segunda muerte registrada como consecuencia de los bloqueos de carreteras y advirtió que al menos seis pacientes se encuentran en riesgo por la imposibilidad de acceder a atención médica oportuna, debido a que los grupos movilizados impiden el paso de ambulancias.

La primera víctima fue Ana Enns, ciudadana de Belice nacionalizada boliviana de 56 años, quien se descompensó mientras regresaba de Perú por la ruta de Desaguadero. Según la ministra, «la paciente no pudo ser trasladada de manera inmediata debido a los bloqueos, y al llegar al centro de salud de Desaguadero ya no presentaba signos vitales». Posteriormente, fue trasladada a una funeraria mientras se desconoce la causa exacta de su fallecimiento.

Segunda fallecida

La segunda muerte corresponde a un paciente de la comunidad Candelaria, en Guanay, que no logró llegar a su sesión de hemodiálisis por los bloqueos en Caranavi. La ministra Flores indicó que se trataba de un paciente con falla renal aguda.

Asimismo, la autoridad informó que otros seis pacientes fueron afectados por la falta de acceso a atención médica. Entre ellos se encuentra un niño de nueve años que sufrió la amputación de cuatro dedos de la mano izquierda tras manipular un artefacto explosivo en su vivienda en la zona de San Roque y presenta lesiones adicionales en el rostro y la rodilla; el menor se encuentra en cirugía en el Hospital del Niño.

También se reportó un niño con apendicitis, un adulto con cetoacidosis metabólica e insuficiencia renal, un paciente con tromboembolismo pulmonar y tuberculosis pulmonar miliar, un adulto con hematoma epidural en la región temporal derecha, un joven de 20 años con crisis convulsivas y un paciente de 65 años con insuficiencia cardíaca que permanece retenido en Viacha.

Flores destacó la necesidad urgente de garantizar el paso de ambulancias, oxígeno y medicamentos, así como de mantener corredores humanitarios durante los bloqueos, e hizo un llamado a los sectores movilizados, incluyendo la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a permitir el tránsito de vehículos de emergencia para evitar más consecuencias graves.

La ministra agregó que el Gobierno continuará gestionando la atención médica de los pacientes afectados y que el Ministerio Público debe investigar las condiciones en las que se produjeron estas muertes, a fin de determinar responsabilidades.