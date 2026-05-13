Fallece una mujer y un menor pierde 4 dedos por movilizaciones

Las movilizaciones de organizaciones afines al expresidente Morales contra el Gobierno han causado este miércoles el fallecimiento de una turista en Desaguadero y la pérdida de cuatro dedos de la mano de un menor en El Alto, según reportes de la prensa paceña.

El Gobierno confirmó el deceso de Anna Enns, una ciudadana de Belice de 56 años, en la localidad fronteriza de Desaguadero, hecho que atribuyó a los bloqueos instalados en La Paz, igual que en varios otros lugares del país.

Un comunicado oficial da cuenta que la turista extranjera no recibió la atención médica oportuna debido al cierre de carretera en la frontera con Perú.

Atención oportuna

En su comunicado, el Gobierno lamenta profundamente la muerte de la mujer y señala que se trata de la primera víctima fatal de las medidas de presión impulsadas por sectores afines al expresidente y líder cocalero.

"Este hecho constituye la primera víctima fatal de los bloqueos inhumanos e intransigentes promovidos por Evo Morales", señala parte del pronunciamiento difundido por el Órgano Ejecutivo.

Informe de la Felcc

De acuerdo con los informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y personal del Centro de Salud de Desaguadero, la ciudadana extranjera pudo haber sido auxiliada; sin embargo, el cierre de vías y la presencia de grupos movilizados habrían impedido su traslado de emergencia y la atención médica oportuna.

"El cierre total de vías y la presencia de grupos agresivos impidieron el auxilio médico oportuno y el traslado de emergencia", añade el comunicado.

El Gobierno responsabilizó directamente a los promotores de los bloqueos por vulnerar el derecho a la vida y poner en riesgo a ciudadanos bolivianos y extranjeros.

Asimismo, el Ejecutivo exigió el levantamiento inmediato de las medidas de presión y reafirmó su compromiso con la libre circulación, la atención médica y la paz social en el país.

Adolescente herido

También este miércoles, la médica Rosa Tapia del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” informó a Boliviana de Televisión, que un adolescente de 13 años perdió cuatro dedos de una mano por la detonación de un explosivo en medio de una movilización de protesta contra el Gobierno en el sector de San Roque #en el camino a Copacanana”, distrito 7 de El Alto.

Según el informe médico, el menor será sometido a una cirugía de reconstrucción, mientras su estado general de salud es estable.