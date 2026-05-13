Gobierno ofrece bono en lugar de aumento salarial; maestros analizarán la propuesta

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) determinó un cuarto intermedio luego de la reunión con la ministra de Educación, acerca del incremento salarial. De acuerdo a la dirigencia, la propuesta del Gobierno es un bono en reemplazo al aumento.

"Sí, se ha indicado eso (la propuesta del bono), pero no hay una situación de aceptación, eso tiene que ponerse a instancia orgánica. Estaría en sustitución de eso (del incremento salarial)", explicó el ejecutivo nacional, Wilfredo Ajllahuanca, en un breve contacto con Urgente.bo.

Adelantó que este jueves se ofrecerá una conferencia para informar a la población cuál será la definición sobre dichas propuestas.

Rolando Alejo Reynoso, exdirigente de la CTEUB, dijo que el magisterio urbano ha estado movilizado hace cuatro semanas ya que el Ministerio de Educación no ha respondido a sus demandas.

Sostuvo que las bases socializarán la propuesta del Gobierno. "Serán los compañeros de base que respalden o rechacen". El encuentro está previsto para este sábado.

Adelantó que, en caso de que no se acepten las propuestas, los maestros seguirán con las movilizaciones. "Novamos a permitir la descentralización de la educación, cada año buscamos mayor presupuesto".

Alejo mencionó que el magisterio rural aún se moviliza, ya que no habría participado de la reunión entre el Gobierno y los maestros urbanos. Mientras que para los urbanos, indicó que aún no hay instructivo para que las bases se replieguen.