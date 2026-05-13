Gobierno ve fin “político” en protestas y sectores suman bloqueos y demandas

Los bloqueos instalados en el país dejaron de responder a demandas sectoriales y pasaron a tener fines políticos, dijo ayer el vocero presidencial José Luis Gálvez, en un ambiente en el que suman las movilizaciones y las demandas de algunos sectores se radicalizan.

En tanto, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, ratificó su llamado al diálogo a los sectores movilizados.

“Quiero convocar y dialogar a los dirigentes, a los comités de bloqueos y también a las bases, porque muchas veces los dirigentes no hablan con la verdad a las bases”, dijo Paz.

El comandante de la Policía, Mirko Sokol, confirmó ayer que aumentaron a 67 los puntos de bloqueo instalados en el territorio nacional y 50 están en el departamento de La Paz.

La Central Obrera Boliviana había anunciado para ayer el bloqueo de las mil esquinas, no hubo cierre de tal número de puntos, pero si una marcha que complicó el tránsito en el centro de la ciudad de La Paz y que fue protagonizada por los trabajadores mineros

“Hoy estamos cumpliendo la instructiva de la COB en este punto de bloqueo. La instructiva dice que será todo el día. Este es un paro escalonado que se dará en todo el país”, indicó el ejecutivo de los mineros federados, Andrés Paye.

La Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz tiene más de 40 puntos de bloqueo, principalmente en el altiplano lacustre, lo que ha afectado a sus localidades turísticas: Copacabana, Sorata y Tihuanacu, entre otras.

Los campesinos exigían una solución a la dotación de combustible de mala calidad, pero ahora hay grupos que demandan la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El bloqueo de carreteras afectas también a los municipios vecinos de La Paz: Achocalla y Mecapaca, cuyos vecinos reclaman por los graves perjuicios en los bolsillos.

Los indígenas de Pando y Beni que llegaron la anterior semana a la sede de Gobierno constituyen el otro sector social que protesta contra el gobierno de Paz y por la abrogación total de la Ley 1720.

Evista piden renuncia

El sector de los evistas que se oponen al procesamiento penal del expresidente Evo Morales por un caso de trata de persona, iniciaron una marcha desde Caracollo, movilización a la que denominaron “Marcha por la Vida para Salvar a Bolivia”.

Las principales demandas de esta movilización son la renuncia de Rodrigo Paz, la defensa de la canasta familiar, el rechazo a las reformas de la Constitución Política propuestas por el Gobierno de Paz el pasado sábado en el Encuentro por el País y el cese de los procesos contra el expresidente Evo Morales.

Se suman a los bloqueos la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto. Su presidente, Alberto Quelali, confirmó que se unieron a las protestas de la COB a pesar de no ser afiliados. Y manifestó que piden que Paz retroceda en sus decretos o que renuncie a su cargo de presidente.