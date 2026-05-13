Ministro Zamora denuncia que bloqueos ponen en riesgo la vida de dos niños y exhorta a priorizar la vida

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora denunció este miércoles que las medidas de bloqueo en distintas rutas del país están poniendo en grave riesgo la vida de dos niños que requieren atención médica urgente.

La autoridad informó que se trata de una recién nacida de menos de 24 horas de vida, que necesita ser trasladada de emergencia a la ciudad de La Paz para una cirugía vital, y de otro niño que padece cáncer, cuyo tratamiento en la sede de Gobierno no puede ser interrumpido sin consecuencias severas para su salud.

“El derecho a la vida está por encima de cualquier medida de presión. No se puede permitir que acciones de esta naturaleza pongan en riesgo a personas inocentes, menos aún a niños en situación crítica”, afirmó Zamora.

En ese sentido, el ministro exhortó a los sectores movilizados a permitir el paso inmediato de ambulancias y personal médico, así como a reflexionar sobre las consecuencias humanas de estas acciones. “Pedimos sensibilidad y responsabilidad. No atenten contra la vida de quienes no tienen nada que ver con los conflictos. La vida de estos niños no puede esperar”, concluyó.