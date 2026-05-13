Ministro Zamora invita a Evo Morales a dialogar en La Paz
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, invitó ayer martes al expresidente Evo Morales a dialogar en La Paz para buscar una solución a los conflictos y bloqueos que afectan al país. La autoridad acusó a sectores afines al evismo de impulsar medidas “desestabilizadoras”.
“En vez de que el señor Evo Morales esté mandando, financiando a cientos de personas, lo invito a él que venga y dialogue con nosotros. Puede ir a mi oficina que queda en el Prado o puede ir a la Casa Grande del Pueblo, nos sentamos y vemos qué quiere el señor Evo Morales”, afirmó Zamora en La Tarde en Directo de ERBOL.
El ministro sostuvo que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz prioriza el diálogo antes que una intervención policial en las carreteras bloqueadas. En ese marco, afirmó que, pese a los procesos judiciales que enfrenta Evo Morales, puede trasladarse a La Paz para conversar con el Gobierno y expresar sus planteamientos.
El viernes, el Gobierno acusó a Evo Morales de supuestamente coordinar movilizaciones con fines de desestabilización y conspiración contra la administración de Rodrigo Paz.
Las protestas en el país se intensificaron y sectores campesinos incluso exigen la renuncia del mandatario.