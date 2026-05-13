Policía desbloquea sin enfrentamientos la ruta La Paz-Caranavi en los Yungas

El Comando Departamental de Policía de La Paz informó que, durante la madrugada de este 13 de mayo, se procedió con el desbloqueo de la ruta La Paz – Coroico, en el sector de los Yungas.

Según los datos, fue contingente policial que se desplazó hasta el sector donde un grupo de personas se encontraba cumpliendo esta medida de presión e impidiendo el paso de los motorizados.

“Ante la presencia policial, las personas que mantenían los puntos de bloqueo se retiraron de manera paulatina, sin que se registraran enfrentamientos ni fuera necesario el empleo de la fuerza”, dice parte del comunicado, según Unitel.

Tras el despliegue de los movilizados, el personal policial procedió con el retiro de piedras, árboles y promontorios de tierra que habían sido colocados en la vía para obstruir el paso por esta carretera.