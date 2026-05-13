Sokol anuncia intervención de bloqueos y coordinación con las FFAA para apoyo

El comandante de la Policía, general Mirjko Sokol, informó que se ha empezado a intervenir los bloqueos, con el objetivo de preservar el bien común, pero también se coordina con las Fuerzas Armadas para recibir un apoyo.

Destacó la mañana de este miércoles que se ha logrado desbloquear la vía hacia Yolosita y se seguirá hasta Caranavi.

"Se va a intervenir todos los puntos de bloqueo que tenemos en el país. Estamos esperando algunos detalles que se tienen que todavía analizar", anunció el jefe policial.

Dijo que en el operativo se ha podido percibir que "la población ya está totalmente descontenta, molesta por estos bloqueos de ciertos grupos muy aislados".

Sokol señaló que se está coordinando con las Fuerzas Armadas como una institución de apoyo a la función de la Policía.

"Es nuestra responsabilidad, nuestra competencia, pero vamos a recibir el apoyo en algunos aspectos que requerimos debido a ciertas falencias que existen en la institución policial por la falta de atención que ha habido en los últimos años el equipamiento principalmente de nuestra institución", explicó.