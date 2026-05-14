Abrogación de Ley 1720 no calma a movilizados; piden renuncia de Paz

Cuando empezaron las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), hace casi dos semanas, entre sus principales demandas estaban el aumento de salarios y el apoyo a la marcha de los indígenas de Beni y Pando que pedían la abrogación de la Ley 1720.

Ayer, el presidente Rodrigo Paz promulgó la norma que abroga la Ley 1720 (ya no existe), sin embargo no hubo ninguna reacción de la COB ni de los sectores movilizados que ya no quieren dialogar y cambiaron su demanda a un único pedido: la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace seis meses.

Sectores campesinos, mineros, fabriles, vecinos de El Alto y otros, ahora presionan al Gobierno con bloqueos de carreteras, marchas, y movilizaciones en las calles dela ciudad de La Paz exigiendo que renuncie Paz.

En tanto, ayer el Gobierno en un comunicado confirmo que una ciudadana de Belice, Anna Enns, de 56 años, falleció como consecuencia de los bloqueos en un punto de Desaguadero.

Según el comunicado, la ciudadana extranjera visitó Bolivia como turista y falleció por falta de auxilio médico oportuno. El Ministerio de Gobierno atribuyó la muerte de la mujer a los “seguidores de Evo Morales que cerraron las vías de manera intransigente”.

Otra consecuencia de los bloqueos es la internación en un centro médicos de un niño que resultó gravemente herido tras la presunta explosión de un petardo durante movilizaciones registradas en la zona de San Roque, en la ciudad de El Alto, según reportes preliminares. La explosión habría provocado que el niño pierda al menos cuatro dedos de una mano, además de sufrir lesiones en la rodilla.

Movilizados

Entre los sectores movilizados que piden la renuncia de Paz están los seguidores del expresidente Evo Morales, miembros de sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y campesinos e interculturales, sectores que fueron aliados durante las pasadas gestiones gubernamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS)

Ayer la Policía reportó 60 puntos de bloqueo en tres departamentos, 47 de ellos en La Paz, donde la protesta ha causado que suban de precio algunos productos fundamentales de la canasta familiar, como la carne y el pollo.

“No hay un diálogo y no lo va a haber”, anunció el lunes el secretario ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpak Katari”, Vicente Salazar, luego de firmar un acuerdo de movilización conjunta con el ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

Dijo que ahora la demanda es una sola, la renuncia del Presidente, y comentó que ellos se encargan de los bloqueos mientras otros marchan para llegar a La Paz. Se refería a la marcha de los cocaleros y militantes del frente Evo Pueblo que realizan la “Marcha por la vida” y defesna de los recursos naturales.