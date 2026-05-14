Cooperativistas marchan hacia La Paz con el reclamo de que Paz no les atendió

La Federación Departamental de Cooperativistas Mineras (Fedecomin) instaló una marcha desde el puente Bolívar en El Alto hasta en centro paceño y exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, debido a que no atendió su agenda productiva de siete puntos.

"Hemos mandado una agenda productiva al Gobierno con siete puntos. Creemos que el primer punto es muy importante para nosotros, que es el respeto a la institucionalidad", manifestó el cooperativista Federico Escobar.

En ese sentido, aseveró que si el Gobierno no responde a sus demandas saldrán a las calles las federaciones a nivel nacional y aclaró que la Central Obrera Boliviana (COB) no representa a la Fedecomin. "Nosotros las cooperativas somos autogestionarios", dijo.

Asimismo, otro cooperativista afirmó que "agotaron" todas las instancias para el diálogo con el Gobierno, ya que no tienen la "voluntad" para atender sus demandas.

"Hay muchos puntos que no fueron atendidos sobre todo hemos solicitado el respeto a la institucionalidad, el abastecimiento de buena calidad d combustible, el tema de material de explosivos y otros temas", aseveró.