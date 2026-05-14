El Gobierno exige el "levantamiento inmediato" de los bloqueos y lamenta fallecimiento de dos personas

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Publicado el 14/05/2026 a las 14h46
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El Gobierno boliviano, a través de la Oficina de la Presidencia, lamentó la muerte de dos personas a causa de los bloqueos y, en consecuencia, exigió el "levantamiento inmediato" de esas acciones en el territorio nacional.

"La Oficina del Presidente Rodrigo Paz Pereira lamenta profundamente las dos vidas perdidas durante la jornada de este 13 de mayo, en el contexto de los bloqueos instalados en distintos puntos del país, hechos que además dejaron personas heridas y múltiples emergencias médicas sin atención oportuna. El fallecimiento de ciudadanos que no pudieron acceder a atención médica y traslado inmediato representa una tragedia que enluta al país y una consecuencia inaceptable para las familias bolivianas", señala el texto.

Asimismo, la Oficina de la Presidencia expresó su "profunda preocupación" por los casos de pacientes en estado crítico, menores afectados y ambulancias impedidas de transitar en distintas regiones del territorio nacional, "poniendo en riesgo la vida de personas que requieren atención urgente".

En ese contexto, la oficina presidencial condenó toda acción que impida el paso de ambulancias, personal médico y pacientes y aseveró que "nada puede estar por encima de la vida, la salud y la seguridad de la población".

"El Gobierno nacional exige el levantamiento inmediato y el cese de estas acciones que atentan contra el derecho a la vida, la atención médica, la libre circulación y la seguridad de las familias bolivianas", añade el comunicado.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la defensa de la vida, el libre tránsito y la atención médica de todos los bolivianos.

La Central Obrera Boliviana (COB), en alianza con los campesinos de La Paz y las bartolinas, encabezan una serie de medidas de presión exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Como parte de sus medidas, hace más de una semana que diferentes puntos de bloqueos aíslan a La Paz del resto del país y en el departamento, particularmente en la ciudad capital, se empieza a sentir el desabastecimiento de medicamentos y alimentos,

Además, se acerca a la Sede de Gobierno una marcha del evismo que busca sumarse a las demandas de la COB para lograr la renuncia del actual Presidente del Estado.

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